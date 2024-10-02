Wildberries запустил новую нейросеть, которая улучшает поиск товаров по фотографиям. Теперь покупатели смогут находить нужные предметы с высокой точностью, учитывая мельчайшие детали изображений.

Современные технологии продолжают изменять мир онлайн-торговли, и Wildberries не остается в стороне. Компания внедрила нейросеть, которая обещает сделать процесс поиска товаров по фотографиям более удобным и точным.

Wildberries, один из крупнейших онлайн-ретейлеров в России, анонсировал запуск нейросети, предназначенной для улучшения поиска товаров по фото. По словам руководителя команды рекомендаций Максима Пасашкова, новая система распознает объекты в три раза точнее, чем предыдущие алгоритмы.

Нейросеть обучалась на обширной базе данных, состоящей из миллионов популярных товаров, что позволяет ей точно определять, что изображено на фотографии. Инновационная архитектура, использующая комбинацию нейросетей и векторных баз данных, обеспечивает высокую релевантность результатов поиска, что облегчает покупателям нахождение именно тех предметов, которые они ищут.

Кроме того, новая технология учитывает мелкие детали изображений, такие как рисунок и текстура, что делает поиск еще более эффективным. Это значительное обновление открывает новые возможности для пользователей, стремящихся быстро и удобно находить нужные товары на платформе.