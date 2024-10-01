Недавние попытки запустить классическую игру Doom на квантовых компьютерах показали, что современные технологии еще не готовы к этому вызову.

Культовая игра Doom, выпущенная в 1993 году, снова привлекла внимание разработчиков, но на этот раз в контексте квантовых вычислений. Проект Quandoom, созданный пользователем GitHub Lumorti, пытается адаптировать первый уровень игры для работы на квантовом оборудовании. Однако, несмотря на все усилия, квантовые компьютеры оказались слишком слабыми, чтобы запустить даже такую старую игру.

Когда Lumorti представил Quandoom, он надеялся, что его проект сможет продемонстрировать возможности квантовых вычислений. Однако для запуска игры требуются колоссальные 70 000 кубитов и 80 миллионов квантовых вентилей, в то время как самый мощный квантовый компьютер на сегодняшний день имеет всего 1225 кубитов. Это значит, что для запуска Doom на квантовом оборудовании нам нужно увеличить количество кубитов в 70 раз, что выглядит почти фантастически.

Эти попытки запустить Doom на квантовом компьютере подчеркивают, что квантовые технологии все еще далеки от реальности, когда речь заходит о запуске даже самых простых игр. Разработчики, пытающиеся адаптировать классические проекты для новых платформ, сталкиваются с суровой реальностью: квантовые вычисления пока не могут справиться с задачами, которые кажутся тривиальными для современных компьютеров.