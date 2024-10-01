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Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
Недавний аудит программы подводных лодок класса «Колумбия» выявил для ВМС США тревожные проблемы с перерасходом бюджета.

Программа строительства подводных лодок класса «Колумбия» для ВМС США столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Независимый аудит, проведенный Счетной палатой США, показал, что расходы на проект превышают первоначальные прогнозы более чем в шесть раз, вызывая опасения по поводу контроля за бюджетом и ответственности за дополнительные затраты.

Согласно отчету, подготовленному GAO, расходы на строительство головной подводной лодки класса «Колумбия» достигли уровня, который в пять раз превышает собственные прогнозы ВМС и шесть раз — оценки генерального подрядчика, компании General Dynamics Electric Boat.

Подводные лодки класса «Колумбия» играют ключевую роль в стратегической ядерной триаде США, заменяя устаревшие подлодки класса «Огайо». Эти новые подводные лодки должны прослужить до 2080-х годов и будут оснащены до 16 баллистическими ракетами Trident II (D5). Тем не менее, GAO на протяжении многих лет выражает обеспокоенность по поводу этой программы, указывая на постоянные недостатки и препятствия, которые могут помешать ее успешной реализации.

Аудит показал, что с января 2022 года по май 2023 года строительство головной подводной лодки не соответствовало установленным целям, и эта тенденция сохраняется. Проблемы, такие как задержки поставок материалов и неполные спецификации проекта, продолжают оставаться значительными препятствиями для прогресса. Хотя ВМС инвестировали миллиарды в свою цепочку поставок с 2018 года, GAO отмечает, что эти вложения не привели к четким целям строительства и отсутствию строгих стандартов качества для аутсорсинга.

Программа «Колумбия» выделяется как главный приоритет для ВМС, особенно после заключения пакта безопасности AUKUS в 2021 году с Великобританией и Австралией. Этот пакт увеличил финансирование сектора подводных лодок, что подтверждается контрактом на $950 миллионов, присужденным BlueForge Alliance для повышения возможностей отрасли. Несмотря на то что 193 поставщика получили финансирование для программы к декабрю 2023 года, Конгресс продолжает получать лишь общие сведения о ходе реализации проекта.

Проблемы с перерасходом бюджета и неэффективностью управления ставят под сомнение будущее программы «Колумбия». Если ВМС не смогут наладить контроль над расходами и улучшить организацию процесса, это может привести к серьезным последствиям для национальной безопасности США.

#вмс сша #подводные лодки #бюджет #колумбия #аудит
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