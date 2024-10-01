Крупнейший российский производитель танков «Уралвагонзавод» представил видео о доставке захваченного немецкого танка Leopard 2. Инженеры предприятия начинают его разборку для изучения технологий и улучшения своих моделей.

«Уралвагонзавод», ведущий российский производитель танков, сообщил о получении немецкого танка Leopard 2, который был захвачен на поле боя в зоне СВО. В своем официальном Telegram-аккаунте компания опубликовала видео, на котором запечатлен процесс доставки танка на территорию завода.

Не ясно, когда именно танк прибыл на «Уралвагонзавод», однако видео было выложено 30 сентября. На записи видно, как танк перевозили ночью на грузовике с прицепом, накрытым чехлом. По прибытию на завод его выгрузили с помощью крана, и после снятия чехла стало очевидно, что танк находится в хорошем состоянии с минимальными повреждениями. Вероятно, его захватили до того, как он подвергся серьезным ударам.

Специалисты «Уралвагонзавода» уже приступили к разборке танка, чтобы тщательно исследовать его узлы и системы. В компании сообщили, что после анализа результатов осмотра проведут экспертную оценку военно-технического уровня Leopard 2. Инженеры планируют сосредоточиться на ключевых аспектах конструкции танка, что позволит им понять технологические решения, примененные в его разработке.

Одним из приоритетных направлений станет изучение брони танка, которая состоит из комбинации композитных материалов и керамики. Это обеспечит высокую защиту от противотанковых средств, и информация о таких материалах может оказаться полезной для улучшения российских танков, особенно в условиях появления новых видов оружия.

Кроме того, специалисты «Уралвагонзавода» намерены проверить вооружение и электронные системы Leopard 2. Они планируют анализировать 120-мм гладкоствольную пушку и автоматизированные системы управления огнем, а также оптико-электронные системы наблюдения, которые играют важную роль в боевой эффективности танка.

Собранные данные о датчиках и программных алгоритмах, интегрированных в Leopard 2, помогут российским военным усовершенствовать свои системы. Это может привести к более эффективной координации боевых операций на фронте.