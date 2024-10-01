Новое исследование Австралийского национального университета раскрыло причины извержения вулкана Хунга Тонга, которое произошло два года назад. Ученые пришли к выводу, что событие вызвал взрыв, эквивалентный пяти ядерным бомбам.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга стало одним из самых крупных вулканических событий в Тихом океане, и теперь, спустя два года, исследователи из Австралийского национального университета (ANU) представили результаты, которые проливают свет на его причины. Будущие ученые выявили, что катастрофическое событие произошло из-за взрыва, который можно сравнить с мощностью пяти подземных ядерных бомб.

Сейсмологи, возглавляемые студентами ANU, проанализировали сейсмические записи, чтобы понять физические механизмы, стоящие за извержением. Ранее ученые не могли точно определить, что именно спровоцировало такое масштабное событие, однако теперь они предполагают, что взрыв произошел из-за сжатой горной породы, которая высвободила огромное количество энергии. Это открытие стало неожиданным, поскольку ранее считалось, что подобные извержения происходят в результате взаимодействия горячей магмы с холодной морской водой.

Исследователи описали, как сжатая газом порода оказалась запертой под неглубоким морем, что создало условия, подобные перегретой скороварке. В результате этого взрыва мощный столб воды поднялся в атмосферу, вызвав цунами, высота которых на ближайших островах достигала 45 метров. Доктор Тхань-Сон Фам, один из соавторов исследования, отметил, что объем воды, выброшенной во время извержения, был колоссальным — его хватило бы, чтобы заполнить около миллиона олимпийских бассейнов.

Профессор Хрвое Ткалчич добавил, что во время взрыва наблюдали значительную вертикальную силу, направленную вверх. Ученые сначала не могли понять, откуда возникла такая сила, но позже осознали, что твердая земля «отскочила» вверх после того, как столб воды поднялся. Это открытие демонстрирует, как мощные природные явления могут оказывать влияние на окружающую среду.

Сейсмологи ANU подчеркнули, что извержение вулкана на Тонге стало наиболее точно зафиксированным инструментально событием среди аналогичных катастроф в недавнем прошлом. Благодаря современным технологиям, таким как спутниковые снимки и сейсмические датчики, ученые смогли получить детальные данные о событии. Цзиньинь Ху, аспирант ANU, отметил, что такие события, как извержение в 1991 году на вулкане Пинатубо на Филиппинах, не имели такой же степени мониторинга, что подчеркивает важность текущих исследований.



