Компания ByteDance, владелец TikTok, начинает сотрудничество с Huawei для разработки новой модели искусственного интеллекта. Это решение стало ответом на экспортные ограничения США, мешающие получению чипов NVIDIA.

ByteDance, материнская компания TikTok, активно работает над созданием новой модели искусственного интеллекта, в которой важную роль сыграют чипы Huawei. Это партнерство возникло в ответ на сложности, связанные с экспортными ограничениями США.

Согласно информации от Reuters, ограничительные меры, введенные США, значительно затруднили ByteDance приобретение чипов от NVIDIA, что изначально ставило под угрозу проект по разработке ИИ. Чипы H20 от NVIDIA, предназначенные для китайского рынка, стали основой для первых этапов разработки, однако ограничения правительства США сделали их недоступными для китайских компаний.

В результате ByteDance обратилась к Huawei, чтобы использовать ее чипы для обучения и создания своей новой модели ИИ. Вместо чипов NVIDIA компания планирует задействовать Ascend 910B от Huawei, уже заказав 100 000 единиц в этом году, хотя на данный момент получила только 30 000. Эти чипы, как предполагается, обладают более высокой производительностью и энергоэффективностью по сравнению с NVIDIA A100.

Тем не менее, нехватка чипов замедляет процесс разработки новой модели ИИ. ByteDance пытается уменьшить свою зависимость от американских технологий, что подчеркивает стратегический поворот в их подходе. Несмотря на то что отчет о сотрудничестве с Huawei еще не подтвержден, он указывает на возможные изменения в стратегии компании. Ранее ByteDance также представила платформу Coze, аналогичную OpenAI, которая позволяет пользователям без программирования создавать и разворачивать чат-ботов ИИ, что говорит о стремлении компании к инновациям в области искусственного интеллекта.