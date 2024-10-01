Россия планирует запустить спутниковую группировку, которая обеспечит быстрый интернет на всей территории страны и в дружественных государствах. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил это на Евразийском экономическом форуме как часть национального проекта по цифровой трансформации.

На Евразийском экономическом форуме Михаил Мишустин, председатель правительства России, объявил о планах создания спутниковой группировки. Этот проект направлен на обеспечение быстрого интернета для всей страны и ее союзников.

Мишустин акцентировал внимание на том, что цифровая трансформация государственного и муниципального управления, а также экономики, является одной из основных задач России на ближайшие 12 лет. Для реализации этой цели разработан национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В рамках этого проекта правительство сосредоточится на нескольких ключевых направлениях, включая обеспечение качественного интернет-соединения по всей стране.

Премьер отметил, что для достижения этих целей необходимо создать собственную низкоорбитальную космическую группировку, учитывая обширные размеры России. Эта сеть обеспечит доступ к интернету не только для российских пользователей, но и для дружественных государств. К концу 2027 года запланирован запуск почти 300 спутников, что значительно улучшит качество связи.

Кроме того, Мишустин сообщил о текущих успехах в производстве спутников. В 2023 году уже состоялись первые пробные запуски, а в мае 2024 года ожидаются новые испытания. Он отметил, что система лазерной связи между спутниками продемонстрировала скорость передачи данных до 10 Гбит/сек на расстоянии в 1000 км. Также успешно протестированы навигационные системы и измерительное оборудование, что подтверждает готовность проекта к реализации.