Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Россия создаст группировку спутников для быстрого интернета к 2027 году
Россия планирует запустить спутниковую группировку, которая обеспечит быстрый интернет на всей территории страны и в дружественных государствах. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил это на Евразийском экономическом форуме как часть национального проекта по цифровой трансформации.

На Евразийском экономическом форуме Михаил Мишустин, председатель правительства России, объявил о планах создания спутниковой группировки. Этот проект направлен на обеспечение быстрого интернета для всей страны и ее союзников.

Мишустин акцентировал внимание на том, что цифровая трансформация государственного и муниципального управления, а также экономики, является одной из основных задач России на ближайшие 12 лет. Для реализации этой цели разработан национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В рамках этого проекта правительство сосредоточится на нескольких ключевых направлениях, включая обеспечение качественного интернет-соединения по всей стране.

Премьер отметил, что для достижения этих целей необходимо создать собственную низкоорбитальную космическую группировку, учитывая обширные размеры России. Эта сеть обеспечит доступ к интернету не только для российских пользователей, но и для дружественных государств. К концу 2027 года запланирован запуск почти 300 спутников, что значительно улучшит качество связи.

Кроме того, Мишустин сообщил о текущих успехах в производстве спутников. В 2023 году уже состоялись первые пробные запуски, а в мае 2024 года ожидаются новые испытания. Он отметил, что система лазерной связи между спутниками продемонстрировала скорость передачи данных до 10 Гбит/сек на расстоянии в 1000 км. Также успешно протестированы навигационные системы и измерительное оборудование, что подтверждает готовность проекта к реализации.

#россия #спутниковая связь #цифровизация #мишустин
+
Написать комментарий (0)
Российский Су-35 чуть не столкнулся с американским истребителем у берегов Аляски
В России начнут использовать ИИ для поиска автомобилей с неоплаченными штрафами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
15
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
17
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
+
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
107
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7

Сейчас обсуждают

TheRedNik
16:49
Кому только это чудо с 100-110 градусами внутри нужно будет.
Китайский моддер создал мощный ноутбук с RTX 4090 и Ryzen 9 мощностью 450 Вт
Nvidia&Intel Hater
16:47
xess могу который на ультре качестве ты два раза перепутал с длсс.я ржал над тобой.но суть не в том.я просто поставлю на высокое,а твоему огрызку пришлось в рагнарек и длсс и фг врубать -карта несомне...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Всеволод Шевченко
16:44
Нанайские мальчики бьются до последней капли... молока в коктейле Ротшильда
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Nvidia&Intel Hater
16:44
ты совсем дурачек.зачем мне диспетчер задач,когда инспектр правит драйвера значения .он не висит в памяти.так что мимо.нет сомнения что ты фейкометишь ибо такого мыла не может быть при нормальном испо...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Nvidia&Intel Hater
16:40
так троллят то тебя.ты понимаешь что все над тобой ржут.как ты врешь постоянно.как порешь ересь просто.ты клоун местный
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Картинка
16:39
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
Nvidia&Intel Hater
16:38
еще как есть 43 .на болотах у тебя меньше 30 будет.и блогер был не один.это раз и у обоих было плюс минус одинаково -а 71 кадр как раз ты показывал с галимым мылом.что спорить если моя на 20 процентов...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Всеволод Шевченко
16:38
Смешно) Ягодицы в лучах А владелец учах (поскольку взял кредит и не смог отдать)
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Nvidia&Intel Hater
16:37
как видишь меня не забанили .только стерли сообщения
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
smash526
16:37
Бахмут 41.6 km² Ливан 10,452 km²
На спутниковых фотографиях показали масштабы разрушений в районе атаки Израиля на Ливан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем