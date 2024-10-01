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Qualcomm активно разрабатывает новый процессор Snapdragon X2 Elite
Он обещает улучшенную производительность и энергоэффективность. Первые тесты уже прошли, и новые чипы могут поступить в продажу в 2025 году.

Компания Qualcomm продолжает развивать свою линейку процессоров, анонсировав Snapdragon X2 Elite. Этот новый чип, который уже находится на стадии тестирования, обещает значительные улучшения в производительности и энергоэффективности по сравнению с предшественниками.

В начале года Qualcomm выпустила ноутбуки на базе процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые уже продемонстрировали впечатляющее время автономной работы и высокую энергоэффективность. Теперь в сети появились сведения о следующем поколении процессоров, известных как Snapdragon X2 Elite. Эти чипы находятся на стадии тестирования, и, согласно информации от WinFuture, они обеспечат пользователям еще более высокую производительность.

Все версии текущего Snapdragon X Elite имеют одинаковый внутренний номер модели «SC8380XP». В то же время, в базах данных обнаружили новый чип с модельным номером «SC8480XP», который будет называться Snapdragon X2 Elite. Ранее в этом году Qualcomm уже начала тестирование ранних версий этого чипа, известного под кодовым названием «Project Glymur».

Тестирование «Project Glymur» проходило в июле и августе, однако пока нет точных данных о тактовой частоте или количестве ядер нового процессора. Кодовое название «Glymur» намекает на значительные улучшения, так как это название второго по высоте водопада в Исландии. Это изменение в выборе кодовых названий может свидетельствовать о новой стратегии компании, поскольку ранее Qualcomm использовала в основном географические названия из Гавайев для своих чипов.

Ожидается, что Qualcomm завершит разработку Snapdragon X2 Elite к 2025 году. В то время как текущая версия Snapdragon X Elite сосредоточена на одноядерной производительности, многоядерная и графическая производительность оставляют желать лучшего по сравнению с процессорами Apple M4. Это создает давление на Qualcomm, чтобы она улучшила свои предложения и смогла конкурировать с новейшими процессорами Apple Silicon, которые выделяются высокой вычислительной мощностью и энергоэффективностью.

Запуск новых чипов X Elite и X Plus также побудил такие компании, как Intel и AMD, разработать свои собственные процессоры с интегрированными графическими и нейропроцессорами. Qualcomm, вероятно, воспользуется этим трендом и постарается предложить пользователям мощные решения, которые смогут удовлетворить требования современных приложений и игр.

#процессоры #qualcomm #snapdragon x2 elite
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