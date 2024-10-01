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Разработан интерфейс «мозг-компьютер», позволяющий управлять Apple Vision Pro с помощью мыслей
Компания Synchron разработала инновационный неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер», позволяющий управлять устройствами, такими как Apple Vision Pro, всего лишь с помощью мыслей. Успешные клинические испытания показали безопасность и эффективность технологии для пациентов с ограниченными возможностями.

Компания Synchron представила новый интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), который позволяет пользователям управлять устройствами, такими как Apple Vision Pro, с помощью сигналов мозга. Этот неинвазивный подход уже успешно функционирует в течение года, обеспечивая безопасность и стабильность работы для пациентов.

Интерфейс «мозг-компьютер» представляет собой устройство, которое позволяет человеку взаимодействовать с внешними устройствами, используя только сигналы своего мозга. Эта технология уже доказала свою полезность для людей с ограниченными возможностями, такими как паралич, а также для научных исследований.

Клинические испытания минимально инвазивных мозговых имплантатов Synchron стартовали в 2022 году, и изначально их разработка была ориентирована на управление мобильными устройствами, такими как iPhone и iPad. Однако, по мере развития технологии, имплантаты теперь позволяют управлять более сложными устройствами, включая Apple Vision Pro, что открывает новые возможности для пользователей.

Согласно информации от Synchron, шесть пациентов, которым имплантировали интерфейсы мозг-компьютер, не столкнулись с серьезными побочными эффектами в течение первого года использования. Имплантаты стабильно фиксировали сигналы намерения движения мозга, демонстрируя надежность и безопасность технологии.

Исследование COMMAND стало первым испытанием, одобренным FDA, для постоянно имплантируемого интерфейса мозг-компьютер. В отличие от традиционных мозговых имплантатов, которые требуют сложных и опасных хирургических вмешательств, имплантаты Synchron устанавливаются с помощью минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры, проходящей через яремную вену. Это значительно снижает риски и делает процедуру более доступной для пациентов.

Доктор Леви, соруководитель исследования COMMAND и президент UB Neurosurgery, подчеркнул важность результатов, которые подтвердили безопасность Stentrode BCI. За 12 месяцев исследования не зарегистрировали ни одного неврологического инцидента, что подчеркивает потенциал минимально инвазивного подхода для широкого применения технологии BCI среди миллионов пациентов с параличом и другими нарушениями подвижности.

Цель имплантата заключается в том, чтобы помочь людям, страдающим от паралича вследствие инсульта или серьезных повреждений мозга, восстановить определенную степень функциональной независимости. Все участники первоначальных испытаний имели тяжелый хронический двусторонний паралич верхних конечностей, который не поддавался традиционным методам лечения.

Интерфейс «мозг-компьютер» способен интерпретировать сигналы мозга и преобразовывать их в действия, необходимые для управления различными устройствами, включая продукцию Apple. Это открывает новые возможности для пользователей, позволяя им выполнять привычные задачи, даже если физически они не могут этого сделать. Технология BCI от Synchron не только обещает улучшение качества жизни для людей с ограниченными возможностями, но и становится важным шагом к интеграции передовых технологий в повседневную жизнь.

#apple vision pro #synchron #bci #мозг-компьютер
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