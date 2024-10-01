Компания Geely Automobile поделилась рендерными изображениями своего нового внедорожника, который построен на базе модели ICON. Автомобиль выделяется стильным черным цветом и уникальными дизайнерскими решениями.

Geely Automobile анонсировала новую модель внедорожника, основанную на уже известной модели ICON. Рендеры автомобиля показывают его стильный внешний вид и ряд интересных дизайнерских решений.

Новый внедорожник Geely полностью окрашен в черный цвет, что придает ему агрессивный и современный вид. Передняя решетка и отделка кузова претерпели значительные изменения, а капот теперь украшен двумя новыми ручками, которые подчеркивают индивидуальность автомобиля. Размеры кузова составляют 4442 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1770 мм в высоту, а колесная база останется такой же, как у модели ICON — 2640 мм.

Автомобиль оснащен черными колесами, которые доступны в трех размерах: 16, 17 и 18 дюймов. По информации от Министерства промышленности и информационных технологий, внедорожник будет работать на двигателе 1,5Т, который уже зарекомендовал себя в модели ICON. Этот двигатель способен развивать максимальную мощность в 181 лошадиную силу и обеспечивает крутящий момент на уровне 290 Нм.

На данный момент о других технических характеристиках автомобиля не поступило дополнительной информации, но уже сейчас новый внедорожник вызывает интерес у автолюбителей благодаря своему уникальному дизайну.