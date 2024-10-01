Студия Guerrilla Games запускает разработку онлайн-игры Horizon Online, что изменяет направление серии. Sony намерена усилить свое присутствие на рынке многопользовательских игр для PlayStation.

30 сентября игровая медиа-платформа GameSpot опубликовала информацию о новом проекте студии Guerrilla Games. Согласно источникам, вместо ожидаемого продолжения Horizon Zero Dawn, разработчики сосредоточились на создании многопользовательской игры под названием Horizon Online.

Джейсон Шрайер из Bloomberg, выступая в подкасте Spawn Wave, подтвердил, что Horizon Online станет следующим шагом для Guerrilla Games, а не продолжением одиночной истории. Это решение связано с изменением приоритетов Sony, которая активно развивает бизнес онлайн-игр на платформе PlayStation. После неудачи проекта «Star Attack», Horizon Online стал одним из немногих оставшихся активных проектов, который не был отменен.

Guerrilla Games известна своими успешными играми с открытым миром, включая Horizon Zero Dawn и его сиквел. Теперь студия планирует расширить вселенную Horizon, внедрив многопользовательские элементы. Это нововведение позволит игрокам взаимодействовать друг с другом в динамичной и насыщенной среде, что, по мнению разработчиков, привлечет новую аудиторию.