Google объявила о масштабных инвестициях в размере 2 миллиардов долларов для создания новых центров обработки данных в Южной Каролине.

Компания Google продолжает активно развивать свою инфраструктуру, объявив о вложении 2 миллиардов долларов в новые центры обработки данных в Южной Каролине. Это решение не только укрепит позиции компании на американском рынке, но и создаст множество новых рабочих мест. Два новых кампуса расположатся в Риджвилле и Сент-Джордже, занимая площади в 230 и 206 акров соответственно.

Эти новые центры обработки данных станут важным шагом в развитии облачных технологий, которые активно внедряются в повседневную жизнь. Кроме того, компания выделила 1,3 миллиарда долларов на модернизацию существующего центра обработки данных в округе Беркли, который функционирует с 2007 года.

Губернатор Южной Каролины Гарри Макмастер выразил поддержку новым проектам Google, отметив, что они создадут множество возможностей для жителей региона. Но на этом компания не останавливается. Google активно развивает и свою подводную кабельную инфраструктуру, добавив в начале года новую линию, соединяющую Австралию и Африку.