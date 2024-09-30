США согласились передать Украине планирующие бомбы JSOW, но с рядом ограничений. Это решение стало частью дипломатических переговоров, однако многие эксперты сомневаются в эффективности этого оружия на поле боя.

Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты привлекла внимание к вопросам военной помощи. Одной из главных целей визита стало получение разрешения на удары по российским целям в глубоком тылу. Хотя добиться этого не удалось, Вашингтон все же предоставил Киеву новые боеприпасы — планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Однако эксперты предупреждают: это решение имеет свои нюансы.

Американские власти долгое время обсуждали вопрос о передаче Украине более мощных ракет, таких как JASSM, которые могут поражать цели на расстоянии до 900 километров. Однако вместо этого Белый дом выбрал менее дальнобойные JSOW. Эти бомбы могут показаться привлекательными, но их эффективность вызывает вопросы. При сбросе с малой высоты они преодолевают лишь 22 километра, а при высоте около 130 километров — значительно больше. Однако это требует от пилота рисковать и подниматься на уязвимую высоту.

Существует несколько модификаций JSOW, каждая из которых предназначена для различных задач. Например, AGM-154A может нести кассету с 145 суббоеприпасами для поражения легкой техники, в то время как AGM-154C предназначена для разрушения укреплений. Самая современная версия, JSOW-C1, нацелена на движущиеся объекты и использует GPS для наведения. Несмотря на это, США не поставляют самые новые модификации, что ставит под сомнение их эффективность.

Сложности возникают и с тем, что JSOW не совместимы с советской техникой. Украине необходимо запускать их с F-16, которых передали всего около десяти из обещанных 79. Военные эксперты указывают, что современные украинские системы ПВО способны перехватывать такие самолеты, что делает использование JSOW в условиях активной противовоздушной обороны России рискованным.

Критики отмечают, что передача этих бомб выглядит как подачка, а не реальная помощь. Западные СМИ подчеркивают, что это решение не изменит ситуацию на ЛБС. Американская разведка выражает опасения, что Россия может ответить на удары по своим объектам, что приведет к эскалации конфликта. В этом контексте стоит отметить, что Кремль уже рассматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на угрозы.

Военные аналитики утверждают, что даже если Украина получит достаточное количество JSOW, их применение будет сопряжено с большими рисками. Нехватка современных носителей и необходимость подниматься на уязвимые высоты лишь усугубляют ситуацию. Проблемы с логистикой и недостаток боеприпасов также не способствуют улучшению военной ситуации.