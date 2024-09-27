Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
DARPA разрабатывает беспилотник, способный поднимать груз до 35 тонн
Агентство DARPA разрабатывает концепцию нового беспилотного летательного аппарата, способного перевозить до 35 тонн грузов. Этот проект направлен на решение задач по транспортировке крупных грузов между кораблями и берегом.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, известное как DARPA, активно занимается разработкой нового беспилотного летательного аппарата. Этот дрон сможет перевозить до 35 тонн грузов, что вдвое превышает возможности вертолета CH-53K King Stallion, который является самым грузоподъемным военным вертолетом США.

DARPA объявила о начале поиска инновационных решений для создания тяжелых беспилотников в рамках своего проекта Cost Efficient Cargo. Основная цель заключается в разработке аппарата, способного эффективно поднимать и перемещать крупногабаритные грузы. В отличие от CH-53K, новый дрон будет иметь меньшую дальность полета и будет ориентирован на перемещение грузов между кораблями и береговыми плацдармами, а также через широкие реки и другие препятствия.

В уведомлении о контракте DARPA уточняет, что интересуют концепции, использующие компоненты, доступные на коммерческом рынке (COTS), что открывает возможности для различных технологий. Условия проекта достаточно гибкие, и агентство готово рассмотреть как традиционные двигатели, так и электрические или гибридные варианты. Это позволяет разработчикам проявить креативность и предложить разнообразные решения.

Профиль миссии нового беспилотника включает в себя выполнение таких задач, как доставка 35 тонн полезной нагрузки на расстояние 40 километров на высоте 150 метров, а затем возврат на базу. При этом DARPA не делает акцент на обязательном использовании технологий вертикального взлета и посадки (VTOL), хотя такие возможности могут значительно расширить функционал аппарата.

Агентство также заинтересовано в автономных функциях, но они не являются обязательными для текущего запроса информации. DARPA призывает разработчиков представить идеи по проектированию и выявлению ключевых рисков, которые могут быть учтены в процессе разработки. Это позволит обосновать дополнительные инвестиции Министерства обороны в тяжелые подъемные системы и переосмыслить существующие подходы к созданию беспилотников.

Проект Cost Efficient Cargo подчеркивает необходимость эффективного и экономичного перемещения крупных грузов, таких как 40-футовые контейнеры ISO или боевые машины, в условиях сложных десантных операций. DARPA отмечает, что перед вооруженными силами стоит множество вызовов при транспортировке войск и техники с кораблей на берег и через различные препятствия.

Несмотря на значительные грузоподъемности, возникает вопрос о том, насколько эффективно новый беспилотник сможет справляться с поставленными задачами. Ограниченная дальность полета может стать серьезным препятствием для решения задач, связанных с транспортировкой тяжелых грузов. Тем не менее, DARPA продолжает исследовать возможности создания высокоэффективных систем для решения этих проблем, что открывает новые горизонты для военной логистики и технологий.

#беспилотники #darpa #грузоперевозки #военные разработки
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
+
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
На АвтоВАЗе скопилось 15 тысяч новых Vesta из-за проблем с модулями ESP и программным обеспечением
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5
В Google Maps на Android Auto упростили определение полосы движения
1
Примерно у трети сотрудников российских компаний проблемы с распознаванием фишинговых писем
+

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
43
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
16
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
13
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
42
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Булат Хамидуллин
19:55
Этого весь мир ждëт чтоб закончилась война, и торговать свободно с Россией
Президент Польши заявил, что Запад ждёт окончания украинского кризиса, чтобы вернуться к торговле с Россией
Bernigan
19:51
Правильно вы делаете, что больше на 6600 не собираете, оно везде всирает 3060, абсолютно, 20-30%, во Фростпанке 2 40, позорная гомнокарта. И вот опять в какой то стратежке все полимеры просрала, навск...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
VladTag
19:48
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Eppius
19:44
Кстати недорого....
Предзаказ PlayStation 5 Pro доступен в России по цене до 130 тысяч рублей
Eppius
19:43
Дуду кидает из стороны в сторону.
Президент Польши заявил, что Запад ждёт окончания украинского кризиса, чтобы вернуться к торговле с Россией
Лев корл
19:38
Каклы наверно куда то вклинились и фейканули
Три российских пассажирских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
Лев корл
19:36
Сигару нам не нужно, мы не курим Так вот какой у них Жирик японского разлива, главарь ЛДПЯ)))
Сигэру Исиба: новый премьер-министр Японии под санкциями России
Лев корл
19:34
Главное чтобы бюджеты не пилили а разрабатывали свое Можем ведь! Литограф сделали на 350 нм, сделаем и на 28 если захотим
Digital Eclipse опубликовали трейлер нового DLC для сборника Atari 50: The Anniversary Celebration
rodentekb
19:30
Ну так, никто не скажет что haval говно.
Более 50% владельцев китайских автомобилей довольны своим выбором и менять их не собираются
nalimezzz29
19:08
На 5 лет? Конечно...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем