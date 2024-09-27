Агентство DARPA разрабатывает концепцию нового беспилотного летательного аппарата, способного перевозить до 35 тонн грузов. Этот проект направлен на решение задач по транспортировке крупных грузов между кораблями и берегом.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, известное как DARPA, активно занимается разработкой нового беспилотного летательного аппарата. Этот дрон сможет перевозить до 35 тонн грузов, что вдвое превышает возможности вертолета CH-53K King Stallion, который является самым грузоподъемным военным вертолетом США.

DARPA объявила о начале поиска инновационных решений для создания тяжелых беспилотников в рамках своего проекта Cost Efficient Cargo. Основная цель заключается в разработке аппарата, способного эффективно поднимать и перемещать крупногабаритные грузы. В отличие от CH-53K, новый дрон будет иметь меньшую дальность полета и будет ориентирован на перемещение грузов между кораблями и береговыми плацдармами, а также через широкие реки и другие препятствия.

В уведомлении о контракте DARPA уточняет, что интересуют концепции, использующие компоненты, доступные на коммерческом рынке (COTS), что открывает возможности для различных технологий. Условия проекта достаточно гибкие, и агентство готово рассмотреть как традиционные двигатели, так и электрические или гибридные варианты. Это позволяет разработчикам проявить креативность и предложить разнообразные решения.

Профиль миссии нового беспилотника включает в себя выполнение таких задач, как доставка 35 тонн полезной нагрузки на расстояние 40 километров на высоте 150 метров, а затем возврат на базу. При этом DARPA не делает акцент на обязательном использовании технологий вертикального взлета и посадки (VTOL), хотя такие возможности могут значительно расширить функционал аппарата.

Агентство также заинтересовано в автономных функциях, но они не являются обязательными для текущего запроса информации. DARPA призывает разработчиков представить идеи по проектированию и выявлению ключевых рисков, которые могут быть учтены в процессе разработки. Это позволит обосновать дополнительные инвестиции Министерства обороны в тяжелые подъемные системы и переосмыслить существующие подходы к созданию беспилотников.

Проект Cost Efficient Cargo подчеркивает необходимость эффективного и экономичного перемещения крупных грузов, таких как 40-футовые контейнеры ISO или боевые машины, в условиях сложных десантных операций. DARPA отмечает, что перед вооруженными силами стоит множество вызовов при транспортировке войск и техники с кораблей на берег и через различные препятствия.

Несмотря на значительные грузоподъемности, возникает вопрос о том, насколько эффективно новый беспилотник сможет справляться с поставленными задачами. Ограниченная дальность полета может стать серьезным препятствием для решения задач, связанных с транспортировкой тяжелых грузов. Тем не менее, DARPA продолжает исследовать возможности создания высокоэффективных систем для решения этих проблем, что открывает новые горизонты для военной логистики и технологий.