Три российских пассажирских самолета столкнулись с угрозами уничтожения во время полета над южными регионами страны. Экипажи сообщили о тревожных сообщениях, поступивших на аварийной частоте.

В южных регионах России произошел инцидент, который привлек внимание к безопасности воздушного движения. Три пассажирских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения, что вызвало серьезные опасения среди экипажей и пассажиров.

Экипажи трех российских самолетов, находясь в воздухе, услышали тревожные сообщения на английском языке, которые поступили на аварийной частоте. Неизвестные лица предупредили пилотов, что они приближаются к запретной территории и должны немедленно покинуть воздушное пространство, иначе их самолеты будут уничтожены. Первым о сигнале сообщил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в Владикавказ.

Позже аналогичное предупреждение поступило пилотам «Азимута», которые следовали из Уфы в Минеральные Воды. Также о тревоге доложил экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью. Несмотря на угрозы, все три самолета успешно приземлились в своих аэропортах назначения, и никто из пассажиров не пострадал.

После инцидента диспетчеры уведомили правоохранительные органы, чтобы провести расследование и выяснить источник тревожного сообщения.