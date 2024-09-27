Это решение может повлиять на миллионы пользователей, активно использующих платформу для общения.

В российских СМИ активно обсуждаются слухи о том, что мессенджер Discord может быть заблокирован в ближайшие дни. Этот сервис стал важной частью коммуникации как среди геймеров, так и в IT-среде. По информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», блокировка может произойти из-за нарушений законодательства.

Ситуация вокруг Discord вызывает все большее беспокойство. С 20 сентября Роскомнадзор направил несколько новых решений, касающихся работы мессенджера в стране. Эти решения, зарегистрированные в реестре запрещенных сайтов, могут стать основанием для отключения платформы, если не будут соблюдены требования законодательства.

Discord зарекомендовал себя как ключевое средство общения для геймеров и разработчиков. Ян Янкелойць, бизнес-директор компании Overmobile, отметил, что мессенджер стал основным инструментом для взаимодействия между разработчиками и игроками. Он также упомянул, что многие криптопроекты используют Discord для поддержания интереса к своим продуктам. Уникальная функция мессенджера позволяет пользователям создавать разные псевдонимы для различных серверов, что делает его удобным для общения.

Василий Овчинников, глава Организации развития видеоигровой индустрии, подчеркнул, что Discord служит важным связующим звеном для пользователей, выходя за рамки геймеров. Если блокировка всё же произойдет, многим придется искать альтернативы для общения. Несмотря на отсутствие прямых аналогов на российском рынке, Овчинников считает, что вскоре появятся как отечественные клонирующие версии, так и китайские аналоги.

Многие разработчики зависят от Discord для общения с сообществом и технической поддержки. На платформе настроены специальные боты и интеграции, что делает её незаменимой для работы. С момента, когда Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей в марте 2024 года, мессенджер должен был самостоятельно находить и блокировать запрещенный контент.

Кроме того, в сентябре «Коммерсантъ» сообщал о сбоях в работе Discord, вызванных блокировкой отдельных страниц сайта по требованию МВД. Это добавило тревоги среди пользователей относительно стабильности работы сервиса.

По оценкам, в России зарегистрировано от 29 до 40 миллионов пользователей Discord, что составляет более 4% от общего трафика платформы. В случае блокировки многие пользователи будут вынуждены искать новые способы общения, что может негативно сказаться на их взаимодействии и работе в целом.