По информации агентства Reuters, высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил о затоплении новой китайской атомной подводной лодки в начале этого года.

Согласно информации от Reuters, китайская армия столкнулась с неожиданной проблемой: новейшая атомная подводная лодка затонула в этом году. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США подчеркивает, что инцидент может оказать значительное влияние на военные амбиции Пекина, который активно развивает свой военно-морской флот.

По данным Reuters, американский чиновник сообщил, что затопление произошло между маем и июнем, когда первая в своем классе атомная ударная подводная лодка Китая затонула у пирса. Этот случай вызывает у США вопросы о безопасности и надежности китайских подводных технологий.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что у них нет информации о данном инциденте. Он отметил, что китайская сторона не знакома с ситуацией и не располагает данными, которые могли бы прояснить обстоятельства затопления. Чиновник также добавил, что пока неясно, было ли на борту ядерное топливо в момент инцидента, что добавляет дополнительную напряженность к уже сложившейся ситуации.

Reuters подчеркивает, что американский чиновник выразил озабоченность не только по поводу самого инцидента, но и о том, что он поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности Народно-освободительной армии Китая. Коррупция и недостаточный контроль в оборонной промышленности Китая уже давно привлекают внимание экспертов и аналитиков.

Первая информация о затоплении подводной лодки появилась в газете Wall Street Journal. Спутниковые снимки, сделанные в июне, показали краны на верфи Учан, где подлодка должна была находиться на ремонте или обслуживании.

Согласно докладу Пентагона, на 2022 год у Китая уже было шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и шесть атомных ударных подводных лодок. Ожидается, что к 2025 году количество подводных лодок вырастет до 65, а к 2035 году — до 80.