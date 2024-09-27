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Dongfeng представляет Xinghai S7
26 сентября Dongfeng Forthing запустил новый электромобиль Xinghai S7, который заявлен как самый аэродинамичный серийный автомобиль. С запасом хода 555 км и современными технологиями, он предлагает интересные решения для водителей.

Бренд Dongfeng Forthing представил свой новый электромобиль Xinghai S7, который должен изменить представление о серийных электрокарах. Этот седан/хэтчбек выделяется не только стильным дизайном, но и рекордными аэродинамическими характеристиками, которые делают его одним из самых эффективных автомобилей на рынке.

Xinghai S7 стал доступен в трех версиях, каждая из которых предлагает запас хода 555 км. Цены на модель варьируются от 119 800 до 139 800 юаней, что соответствует диапазону от $17 100 до $19 950. Эти расценки сопоставимы с ценами на Xpeng Mona M03.

Автомобиль имеет размеры 4935 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1495 мм в высоту, с колесной базой 2915 мм. Чтобы достичь низкого коэффициента лобового сопротивления, который составляет всего 0,191, дизайнеры использовали множество аэродинамических решений, включая скрытые дверные ручки и специальные колпаки колес.

Покупатели могут выбрать один из пяти доступных цветов, среди которых особенно выделяются Red Cloud Red и Misty Blue. Сзади автомобиля находится спойлер в форме "утиного хвоста", а объем багажника составляет 541 литр, что меньше, чем у Xpeng, но при сложенных сиденьях он увеличивается до 1303 литров.

Внутреннее оформление предлагает два варианта цветового решения: черный и белый, которые официально называются Oriental White и Sky Twilight Black. Центральный 15,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовый дисплей приборов обеспечивают современный интерфейс. Система работает на базе Xinghai OS, поддерживающей жестовые команды и голосовые команды, а также предлагает 4G и Wi-Fi.

В стандартной комплектации S7 предлагает сиденья из искусственной кожи с подогревом, а более дорогие версии включают звуковую систему на 12 динамиков. Однако стоит отметить, что задние сиденья не имеют регулировки наклона, что может быть неудобно для пассажиров.

Электродвигатель мощностью 160 кВт и крутящим моментом 310 Нм разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,67 секунды. Энергия поступает от литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 56,8 кВт·ч, что обеспечивает запас хода по стандарту CLTC в 555 км. В будущем планируется выпуск версии EREV, что расширит возможности модели.

Кроме того, автомобиль оснащен базовой системой помощи водителю, которая использует современные технологии, такие как камеры и радары. Эта система поддерживает функции адаптивного круиз-контроля и помощь в удержании полосы, что делает поездки более безопасными и комфортными.

#электромобили #аэродинамика #dongfeng #xinghai s7
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