Nvidia продолжает доминировать, увеличивая свою долю до 88%.

Рынок дискретных графических процессоров для настольных ПК показывает положительные тенденции, согласно последнему отчету Jon Peddie Research. Во втором квартале 2024 года поставки видеокарт выросли до 9,5 миллионов единиц, что свидетельствует о росте на 9,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, несмотря на общий рост, Intel столкнулась с резким падением своей доли на рынке, которая теперь составляет около нуля.

Согласно отчету, Nvidia продолжает занимать лидирующие позиции на рынке, ее доля достигает впечатляющих 88%. В то время как AMD удерживает 12%, продажи графических процессоров Intel упали до 0%. Это резкое снижение произошло на фоне общего роста спроса на автономные графические решения. Важно отметить, что несмотря на традиционное снижение поставок в этот период, в 2024 году наблюдается исключение из правил: спрос на видеокарты увеличился, что связано с выходом новых моделей и снижением цен.

Аналитик Jon Peddie Research К. Роберт Доу отметил, что увеличение поставок во втором квартале противоречит обычной сезонности. Он связывает это с успешным выходом новых моделей в первом квартале и снижением цен на рынке. Ожидается, что цены останутся стабильными до выхода новых графических карт следующего поколения, который намечен на конец 2024 или начало 2025 года.

Что касается конкретных цифр, то Nvidia в прошлом квартале поставила 8,36 миллиона графических процессоров, что на 9,7% больше по сравнению с первым кварталом и на 61,9% больше по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Эти результаты стали наилучшими с 2022 года, особенно учитывая, что первые два квартала 2023 года были крайне неудачными для продаж видеокарт.

AMD, в свою очередь, смогла продать около 1,14 миллиона графических процессоров, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом, однако это число практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к графическим картам серии Radeon RX 7000 остается низким, несмотря на их высокие характеристики.



