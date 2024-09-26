Исследователи из Нагойского университета представили прорыв в области клеевых материалов для автомобильной отрасли. Новый клей, обладающий уникальными свойствами, обещает сделать автомобили легче и более экологичными.

Ученые из Нагойского университета разработали новый клей на основе эластомера, который может значительно изменить подход к производству автомобилей. Этот клей обещает не только повысить прочность соединений, но и снизить общий вес автомобилей, что положительно скажется на их топливной эффективности.

Новый клей, который создали ученые, демонстрирует ударную прочность в 22 раза выше, чем традиционные эпоксидные клеи. Эта характеристика открывает новые возможности для использования легких материалов, таких как алюминий и армированные волокном пластики. Научный сотрудник Нагойского университета Ацуши Норо подчеркивает важность прочных и гибких клеев для сборки современных автомобилей, самолетов и зданий.

Клеи на основе эпоксидной смолы долгое время доминировали в этой области, однако их недостаток в гибкости делает их уязвимыми к повреждениям. Чтобы решить эту проблему, специалисты объединили водородно-связанный стирольный термопластичный эластомер с клеем, создав новый продукт, который сочетает в себе гибкость и высокую ударопрочность. Этот эластомер, обладающий резиноподобными свойствами, способен растягиваться и возвращаться в исходное состояние, что значительно улучшает адгезию и распределение напряжений при ударах.

Сотрудничество с Aisin Chemical Company сыграло ключевую роль в разработке этого клея. Водородные связи, образующиеся в структуре эластомера, обеспечивают возможность мгновенного разделения и повторного соединения под нагрузкой, что еще больше увеличивает прочность соединений.

Эта разработка имеет огромное значение для автомобильной отрасли, где необходимость в прочных и гибких клеях возрастает с каждым годом. Новый клей удовлетворяет потребность в склеивании разнородных материалов, что позволяет создавать легкие многокомпонентные конструкции без ущерба для безопасности и производительности. Норо отмечает, что использование таких клеев может значительно снизить вес автомобилей, что критически важно для повышения топливной эффективности и снижения выбросов углерода.

В перспективе, этот клей может найти применение не только в автомобильной промышленности, но и в других отраслях, таких как аэрокосмическая и строительная. Ученые уверены, что продолжение работы над этой технологией приведет к новым решениям, которые помогут снизить вес материалов и, соответственно, уменьшить углеродный след в различных сферах.