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На Кубани планируют использовать цементобетон для увеличения долговечности дорожных покрытий
В Краснодарском крае активно ищут способы сделать дорожное покрытие более долговечным. Цементобетонное покрытие может стать достойной альтернативой привычному асфальту, что позволит сократить затраты на ремонт.

Кубань славится своими качественными дорогами, но даже лучшие трассы нуждаются в постоянном обслуживании. В условиях растущей нагрузки на магистрали, власти региона ищут эффективные решения для повышения долговечности дорожного покрытия. Одним из таких решений стало использование цементобетона, который может стать настоящей находкой для Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркивает важность создания современных магистралей, которые требуют минимального ремонта.

По данным на конец 2023 года, около 85 процентов трасс Краснодарского края соответствуют нормативным требованиям. Этот показатель выше, чем в большинстве регионов России, за исключением Москвы. Однако за этим успехом скрываются огромные финансовые вложения. Дорожный фонд Кубани с каждым годом растет, и если в 2020 году он составил 33,6 миллиарда рублей, то в 2023 году уже достиг 56,8 миллиарда. Большая часть этих средств уходит не на строительство новых дорог, а на их ремонт.

В последние пять лет в регионе отремонтировали более 1300 километров дорог. Причины такого износа очевидны: растущее население, активное развитие экономики и наплыв туристов. Каждый год Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих, и большинство из них предпочитает путешествовать на автомобиле. В результате, нагрузка на магистрали увеличивается, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу дорожного покрытия.

Губернатор Кондратьев отмечает, что жизнь требует от нас создания современных трасс, которые будут служить долго. В условиях мегаполиса, где проживает 1,6 миллиона человек, важно обеспечить качественные дороги. Летом магистрали начинают буквально плавиться под воздействием жары и интенсивного движения. Это создает дополнительные проблемы для автомобилистов и требует постоянного ремонта.

Ситуация усугубляется тем, что рост интенсивности движения на автодорогах, находящихся под управлением ФКУ Упрдор «Черноморье», составил 38 процентов за три года. Среднесуточная нагрузка на трассы превышает 192 тысячи автомобилей. Например, на дороге А-146, соединяющей Краснодар и Верхнебаканский, средняя интенсивность достигла 33 тысяч автомобилей в сутки. На А-147, ведущей в Сочи, этот показатель составил 24 тысячи, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Чтобы сократить затраты на ремонт и улучшить качество дорог, кубанская делегация во главе с губернатором посетила Республику Беларусь. Здесь дорожники поделились опытом использования цементобетонного покрытия, которое уже доказало свою эффективность. Бетонные дороги, построенные в Беларуси, остаются в хорошем состоянии на протяжении десятилетий. Хотя стоимость цементобетона выше, чем у асфальта, его эксплуатационные расходы значительно ниже. Бетонные покрытия не боятся жары и не образуют колей, что делает их идеальными для кубанских условий.

Белорусы начали строить такие дороги еще в 60-х годах прошлого века, а пик строительства пришелся на 80-е. После распада Советского Союза о бетонных технологиях на время забыли, но с 2008 года республика активно модернизировала свою цементную промышленность. С 2015 по 2023 год в Беларуси реконструировали и построили 187 километров цементобетонных дорог.

Губернатор Кондратьев побывал на участке трассы М-3 Минск – Витебск, где увидел работу передвижного завода по производству цементобетона. Этот мобильный завод может производить бетон в любом месте, что делает процесс строительства более гибким и эффективным. После завершения работ завод легко перемещается на новый объект.

Тем не менее, внедрение новых технологий требует тщательной организации. Кубанские специалисты намерены изучить белорусский опыт и адаптировать его к своим условиям. Важно учитывать местные климатические особенности и экономические реалии.

Кубань не единственный регион, где применяют бетонные дороги. В России они составляют лишь 2,5 процента от общего числа дорожных покрытий. Однако есть примеры успешного использования цементобетона, такие как участок дороги Р-254 «Иртыш» и северный обход Новосибирска. На трассе М-4 «Дон» также существовал 20-километровый участок с цементобетонным покрытием.

Вполне вероятно, что Кубань стоит на пороге изменений в дорожном строительстве. Внедрение цементобетонного покрытия может существенно изменить ситуацию с качеством дорог в регионе.

#дороги #дорожное строительство #кубань #цементобетон
Источник: kubnews.ru
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