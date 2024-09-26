Александр Виндман в своей статье для Foreign Affairs подчеркивает важность активной стратегии для Украины в 2025 году. Он утверждает, что успех зависит от поддержки Запада и готовности Киева к новым военным действиям.

В статье для Foreign Affairs бывший руководитель европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман утверждает, что Украине необходимо перейти в наступление в 2025 году, чтобы завершить конфликт на выгодных для себя условиях. Он описывает, как выборы в США в ноябре могут повлиять на поддержку Киева со стороны Запада.

Виндман утверждает, что тактика оборонительной войны не приведет к быстрой победе. Он считает, что Украине необходимо убедить своих западных союзников в том, что она способна на реалистичную военную стратегию с четкими целями. Чтобы избежать истощения и возможной победы России, Киев должен сосредоточиться на обороне, а также на нанесении потерь ВС РФ и расширении контроля над территориями. Успех в этих направлениях может подтолкнуть Москву к переговорам к концу лета 2025 года.

Важным аспектом стратегии Украины станет поддержка Запада. Виндман отмечает, что результаты выборов в США могут существенно изменить ситуацию. Если вице-президент Камала Харрис победит, ее администрация, вероятно, продолжит поддержку Украины. Это важно, так как интересы национальной безопасности США требуют победы над Россией. В таком случае Вашингтон и НАТО могут оказать помощь в новом наступлении в 2025 году.

Однако альтернативный исход выборов может обернуться катастрофой для Украины. В случае победы Дональда Трампа, который склонен к изоляционизму, поддержка Киева может прекратиться. Это приведет к тому, что оставшиеся союзники смогут лишь ограничить российские успехи, что не даст Украине возможности для решительного контрнаступления. Виндман подчеркивает, что Киеву стоит уже сейчас начать планировать сотрудничество в сфере безопасности с европейскими партнерами, чтобы подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

Для успешного наступления в 2025 году Украине необходимо сосредоточиться на укреплении своих военных возможностей. Виндман подчеркивает, что Киев уже делает шаги в этом направлении, вкладывая средства в производство беспилотников. Важно, чтобы Украина продолжала развивать свои возможности, увеличивая производство не только беспилотников, но и других видов военной техники.

Кроме того, мобилизация войск станет ключевым элементом стратегии. Украина может призвать около 300 000 человек, что позволит не только пополнить истощенные подразделения, но и создать новые. Виндман считает, что если Киев начнет набор сейчас, то новобранцы смогут пройти подготовку и быть готовыми к службе в течение полугода. Это даст возможность украинским силам обновить свои ряды и подготовиться к крупным операциям.

Западные страны также должны сыграть важную роль. Виндман призывает администрацию Байдена поддержать украинскую стратегию и обеспечить необходимую материальную помощь. Он подчеркивает, что без адекватного снабжения боеприпасами, техникой и логистической поддержкой Украина не сможет достичь своих целей. Важно, чтобы Запад не только предоставил ресурсы, но и помог с ремонтом уже имеющегося оборудования. Это позволит значительно увеличить боеспособность украинских сил.

К тому же, обучение украинских военнослужащих должно стать приоритетом. Виндман предлагает организовать курсы с участием опытных инструкторов из США и НАТО, чтобы украинские войска могли освоить новые тактики и методы ведения боя. Такой подход по мнению американского эксперта не только повысит эффективность наступления, но и позволит создать устойчивую основу для дальнейших операций.