Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, вновь привлек внимание к вопросам автомобильной промышленности в США. На недавнем выступлении в Саванне, штат Джорджия, он изложил свою стратегию, направленную на развитие производства автомобилей внутри страны. Трамп предложил иностранным автопроизводителям налоговые льготы в обмен на строительство заводов в Америке, одновременно угрожая высокими пошлинами тем, кто будет импортировать свои автомобили.
Во время своего выступления Трамп акцентировал внимание на снижении корпоративного налога с 21% до 15% для компаний, производящих свою продукцию в США. Он заявил, что хочет видеть немецкие автомобильные компании, такие как BMW и Mercedes, превращенными в американские бренды. Трамп подчеркнул, что его цель — создать условия для иностранных автопроизводителей, чтобы они строили свои заводы на американской земле.
«Я предложу каждой крупной компании самые низкие налоги, минимальные затраты на энергию и легкие условия регулирования», — отметил он. Однако это предложение будет действовать только при условии, что компании производят свои автомобили в США и нанимают американских рабочих. В противном случае, по словам Трампа, они столкнутся с высокими пошлинами, которые значительно увеличат стоимость их продукции.
Трамп также упомянул о возможности введения 100-процентной пошлины на автомобили, импортируемые из Мексики. Это угрожает компаниям, которые уже построили заводы в этой стране, чтобы воспользоваться более низкими затратами на рабочую силу. По его мнению, такая политика не только сохранит рабочие места в США, но и позволит вернуть рабочие места и фабрики из других стран.
Интересно, что многие немецкие автопроизводители, такие как BMW, Mercedes и Volkswagen, уже имеют значительное производство в США. Например, завод BMW в Спартанбурге стал крупнейшим экспортером автомобилей в США по стоимости, экспортируя продукцию на сумму около 10,1 миллиарда долларов в 2023 году. Аналитики предупреждают, что увеличение производства в США может привести к сокращению объемов на заводах в Германии, что негативно скажется на общей эффективности.
Кроме того, Трамп выразил готовность приветствовать китайских автопроизводителей, если они также будут производить свои автомобили в США. Он подчеркнул, что предоставит им стимулы для создания заводов и найма американских рабочих.
Трамп продолжает активно продвигать свою стратегию, которая, по его мнению, поможет восстановить экономику США и создать новые рабочие места. Он уверен, что такие меры изменят ландшафт американского автопрома и позволят вернуть производство обратно в страну.