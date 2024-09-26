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Трамп предложил иностранным автопроизводителям налоговые льготы за производство на территории США
Дональд Трамп озвучил амбициозные планы по развитию американского автопрома, предлагая иностранным компаниям налоговые льготы за производство на территории США. Он также угрожает высокими пошлинами тем, кто предпочтет импортировать автомобили.

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, вновь привлек внимание к вопросам автомобильной промышленности в США. На недавнем выступлении в Саванне, штат Джорджия, он изложил свою стратегию, направленную на развитие производства автомобилей внутри страны. Трамп предложил иностранным автопроизводителям налоговые льготы в обмен на строительство заводов в Америке, одновременно угрожая высокими пошлинами тем, кто будет импортировать свои автомобили.

Во время своего выступления Трамп акцентировал внимание на снижении корпоративного налога с 21% до 15% для компаний, производящих свою продукцию в США. Он заявил, что хочет видеть немецкие автомобильные компании, такие как BMW и Mercedes, превращенными в американские бренды. Трамп подчеркнул, что его цель — создать условия для иностранных автопроизводителей, чтобы они строили свои заводы на американской земле.

«Я предложу каждой крупной компании самые низкие налоги, минимальные затраты на энергию и легкие условия регулирования», — отметил он. Однако это предложение будет действовать только при условии, что компании производят свои автомобили в США и нанимают американских рабочих. В противном случае, по словам Трампа, они столкнутся с высокими пошлинами, которые значительно увеличат стоимость их продукции.

Трамп также упомянул о возможности введения 100-процентной пошлины на автомобили, импортируемые из Мексики. Это угрожает компаниям, которые уже построили заводы в этой стране, чтобы воспользоваться более низкими затратами на рабочую силу. По его мнению, такая политика не только сохранит рабочие места в США, но и позволит вернуть рабочие места и фабрики из других стран.

Интересно, что многие немецкие автопроизводители, такие как BMW, Mercedes и Volkswagen, уже имеют значительное производство в США. Например, завод BMW в Спартанбурге стал крупнейшим экспортером автомобилей в США по стоимости, экспортируя продукцию на сумму около 10,1 миллиарда долларов в 2023 году. Аналитики предупреждают, что увеличение производства в США может привести к сокращению объемов на заводах в Германии, что негативно скажется на общей эффективности.

Кроме того, Трамп выразил готовность приветствовать китайских автопроизводителей, если они также будут производить свои автомобили в США. Он подчеркнул, что предоставит им стимулы для создания заводов и найма американских рабочих.

Трамп продолжает активно продвигать свою стратегию, которая, по его мнению, поможет восстановить экономику США и создать новые рабочие места. Он уверен, что такие меры изменят ландшафт американского автопрома и позволят вернуть производство обратно в страну.

#сша #трамп #автопром #немецкие компании
Источник: carscoops.com
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