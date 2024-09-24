Российский стартап Integrated Robotics Technologies (IRT) успешно адаптировался к условиям конфликта на Украине, продав более 1000 беспилотных летательных аппаратов в 2023 году.

Появилась информация, что российская компания Integrated Robotics Technologies (IRT) делает значительные шаги в производстве беспилотных летательных аппаратов. Defense News утверждает, что этот стартап, расположенный в Республике Башкортостан, сумел продать более 1000 дронов в 2023 году, что стало возможным благодаря резкому увеличению спроса на такие технологии.

Согласно Defense News, IRT извлекла выгоду из растущей потребности в беспилотниках, вызванной военными действиями. Компания, ранее ориентировавшаяся на сельское хозяйство и энергетику, теперь активно продвигает свою линейку дронов для военных нужд. Интересно, что IRT не попала под западные санкции, что позволило ей продолжать свою деятельность без значительных ограничений.

По информации Defense News, среди продукции компании выделяются небольшие дроны-камикадзе, а также более крупные и сложные дроны, способные находиться в воздухе до 20 часов и покрывать расстояния до 1600 километров. Эти аппараты идеально подходят для высококачественной аэрофотосъемки, что делает их полезными как для военных операций, так и для инспекций энергетической инфраструктуры.