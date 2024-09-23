Устройство не связано с ожидаемым выходом Switch 2, и его назначение остается загадкой.

На прошлых выходных Nintendo удивила общественность, представив Федеральной комиссии по связи США (FCC) новое беспроводное устройство под модельным номером CLO-001.

Модель CLO-001 обозначена как «беспроводное устройство», но не имеет четкого функционального описания. Интересно, что номер модели совпадает с кодами, использовавшимися для оригинальных консолей Switch и DS, что может указывать на запуск новой линейки продуктов. В документации FCC устройство описывается с квадратным контуром и закругленными углами, а также отмечается, что оно не является носимым и не имеет встроенного аккумулятора. Питание происходит через USB-C, что также подчеркивает его стационарный характер.

Устройство поддерживает только Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и не совместимо с Bluetooth. Однако наиболее интригующей особенностью является наличие датчика миллиметрового диапазона 24 ГГц. Этот датчик может использоваться для отслеживания движения, что открывает множество возможностей для взаимодействия с пользователем. Например, он может распознавать жесты или автоматически включаться при приближении человека.

Разработка радарных датчиков 24 ГГц принадлежит компании Infineon, которая несколько лет назад приобрела Cypress Semiconductor. Эти датчики обеспечивают дальность обнаружения до 100 метров и способны проникать через препятствия. Хотя точные спецификации устройства CLO-001 пока неизвестны, на сайте Infineon можно найти аналогии с другими датчиками, работающими на частоте 60 ГГц.

Среди возможных применений нового устройства эксперты выдвигают несколько гипотез. Одной из них является создание нового интерфейса для управления жестами, что могло бы значительно изменить взаимодействие пользователей с технологией. Также возможно, что устройство станет улучшенной док-станцией для игровых платформ, особенно в контексте тематических парков Super Nintendo World. Некоторые аналитики даже предполагают возвращение инициативы Nintendo по отслеживанию сна, которая была актуальна десять лет назад.

Кроме того, устройство может оказаться полезным в области дополненной реальности, позволяя обнаруживать объекты реального мира. Это открывает перспективы для разработки новых игр, подобных Mario Kart Live или Pokémon Go, которые требуют взаимодействия с окружающей средой.

Несмотря на все эти предположения, отсутствие конкретной информации затрудняет окончательные выводы о назначении CLO-001.