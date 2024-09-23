Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Nintendo представила новое беспроводное устройство модели CLO-001
Устройство не связано с ожидаемым выходом Switch 2, и его назначение остается загадкой.

На прошлых выходных Nintendo удивила общественность, представив Федеральной комиссии по связи США (FCC) новое беспроводное устройство под модельным номером CLO-001.

Модель CLO-001 обозначена как «беспроводное устройство», но не имеет четкого функционального описания. Интересно, что номер модели совпадает с кодами, использовавшимися для оригинальных консолей Switch и DS, что может указывать на запуск новой линейки продуктов. В документации FCC устройство описывается с квадратным контуром и закругленными углами, а также отмечается, что оно не является носимым и не имеет встроенного аккумулятора. Питание происходит через USB-C, что также подчеркивает его стационарный характер.

Устройство поддерживает только Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и не совместимо с Bluetooth. Однако наиболее интригующей особенностью является наличие датчика миллиметрового диапазона 24 ГГц. Этот датчик может использоваться для отслеживания движения, что открывает множество возможностей для взаимодействия с пользователем. Например, он может распознавать жесты или автоматически включаться при приближении человека.

Разработка радарных датчиков 24 ГГц принадлежит компании Infineon, которая несколько лет назад приобрела Cypress Semiconductor. Эти датчики обеспечивают дальность обнаружения до 100 метров и способны проникать через препятствия. Хотя точные спецификации устройства CLO-001 пока неизвестны, на сайте Infineon можно найти аналогии с другими датчиками, работающими на частоте 60 ГГц.

Среди возможных применений нового устройства эксперты выдвигают несколько гипотез. Одной из них является создание нового интерфейса для управления жестами, что могло бы значительно изменить взаимодействие пользователей с технологией. Также возможно, что устройство станет улучшенной док-станцией для игровых платформ, особенно в контексте тематических парков Super Nintendo World. Некоторые аналитики даже предполагают возвращение инициативы Nintendo по отслеживанию сна, которая была актуальна десять лет назад.

Кроме того, устройство может оказаться полезным в области дополненной реальности, позволяя обнаруживать объекты реального мира. Это открывает перспективы для разработки новых игр, подобных Mario Kart Live или Pokémon Go, которые требуют взаимодействия с окружающей средой.

Несмотря на все эти предположения, отсутствие конкретной информации затрудняет окончательные выводы о назначении CLO-001.

#новинки #nintendo #беспроводное устройство #clo-001
+
Написать комментарий (0)
Nintendo подала в суд на разработчиков Palworld за нарушение нескольких патентных прав
Nintendo подала судебный иск против разработчика Palworld
Nintendo официально подала в суд на PocketPair, создателей Palworld
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
39
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
37
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
4
ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
1
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
1
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
1
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
7
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
1
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+

Популярные статьи

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
6
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
207
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
11
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
13
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
2

Сейчас обсуждают

Listoman
21:20
Натив аа - это режим скейлов, который появился совсем недавно)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:20
о каких 300 ват речь.там до 400 плюс доходит с снятыми лимитами .450 показывали
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:18
это не скейлы когда они в роли аа выступают.именно алгоритмы сглаживания у каждого свои.почитайте хотя бы.даже пишут сглаживание xess например.оно не рендерит в меньшем разрешении.так что вы не правы
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:17
Натив не имеет никакого отношения к скейлам разных производителей)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
ну нет.все же мерцание оч сильно на fsr но его нет на xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
нет,не так.все что не рендерится в нимже чем разрешение монитора это натив.fxaa-msaa-dlaa-xess aa-fsr aa
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:14
У них паритет, где-то лучше одно, где-то другое)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:13
Если на фактических 12 ядрах сейчас жор ~300вт, то на 16 ядрах было бы 900? Крутая математика) Это у тебя во снах там случился разрыв в хлам в прикладных задачах и играх?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:12
ну уже никак не на уровне fsr ,намного лучше его.последняя версия xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:11
Никакого, натив сейчас представлен в основной массе taa или tsr) Xess в xmx слегка уступает dlss, но для остальных карт доступен только dp4a, который на уровне fsr)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем