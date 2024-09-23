Корейская компания Samsung Electro-Mechanics завершила разработку миниатюрной твердотельной батареи для носимых устройств. Прототип уже проходит тестирование, а массовое производство начнется в первой половине 2026 года.

Вчера корейские СМИ сообщили о значительном достижении компании Samsung Electro-Mechanics. Эта организация первой в мире завершила разработку миниатюрной твердотельной батареи, подходящей для носимых гаджетов. Прототип уже проходит тестирование с клиентами, и ожидается, что новый продукт появится на рынке в 2026 году.

Samsung Electro-Mechanics активно использует свои передовые технологии в области многослойных керамических конденсаторов (MLCC) для создания этой инновационной батареи. Новый продукт отличается высокой стабильностью и минимальным риском взрыва, что делает его идеальным для носимых устройств, которые находятся в непосредственной близости к телу человека. Плотность энергии достигает впечатляющих 200 Втч/л, что обеспечивает отличные характеристики и совместимость с различными устройствами.

Первые микротвердотельные батареи Samsung Electro-Mechanics планируют использовать в таких устройствах, как Galaxy Ring, Galaxy Watch и Galaxy Buds от Samsung Electronics. Это открывает новые горизонты для носимой электроники, обеспечивая пользователей более надежными и компактными решениями. В будущем производитель намерен расширить применение своих технологий на смартфоны и другие электронные продукты.

По информации источников, Samsung Electro-Mechanics создаст внутреннюю целевую группу для поставок полупроводниковых микробатарей крупным клиентам, включая Samsung Electronics. Это позволит компании наладить стабильные отношения с клиентами и обеспечить высокое качество продукции.

Компания также планирует сделать свои микротвердотельные батареи конкурентоспособными по цене по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.