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Вьетнам объявил о трехэтапной программе развития полупроводников до 2050 года
Вьетнамское правительство представило стратегию развития полупроводниковой отрасли, которая охватывает период до 2050 года. К 2030 году страна намерена создать завод по производству микросхем и десять заводов по упаковке и тестированию.

21 числа этого месяца Вьетнам официально обнародовал свою стратегию развития полупроводниковой промышленности. Эта инициатива нацелена на превращение страны в один из ведущих мировых центров в этой высокотехнологичной области. Правительство представило трехэтапный план, который охватывает период до 2050 года, и обозначило ключевые цели, которые помогут Вьетнаму занять достойное место на глобальной арене.

Стратегия, озаглавленная «C=SET+1», включает в себя четыре ключевых элемента. Первая буква «C» обозначает микросхемы, а «S» относится к специализированным полупроводникам. Буква «E» символизирует электронику, которая играет важную роль в последующей индустрии, а «T» подчеркивает важность талантов и человеческих ресурсов для успешного развития сектора. Знак «+1» указывает на преимущества Вьетнама в контексте диверсификации цепочек поставок полупроводников, что делает страну привлекательной для инвестиций и сотрудничества.

Первый этап стратегии охватывает период с 2024 по 2030 год. В это время правительство планирует создать 100 компаний, занимающихся разработкой полупроводников, включая одного небольшого производителя микросхем и десять компаний, которые займутся упаковкой и тестированием. Ожидается, что годовой доход полупроводниковой отрасли превысит 25 миллиардов долларов США, в то время как доход от электронной промышленности достигнет 225 миллиардов долларов.

На втором этапе, который продлится с 2030 по 2040 год, Вьетнам намерен увеличить количество компаний до 200. В этот период планируется создать двух производителей микросхем и 15 компаний по упаковке и тестированию. Правительство стремится развивать собственные технологии и производственные мощности, чтобы самостоятельно разрабатывать специализированные полупроводниковые продукты. Прогнозируемый годовой доход полупроводниковой промышленности в этот период составит более 55 миллиардов долларов, а электронная отрасль вырастет до 485 миллиардов долларов.

Третий этап, охватывающий период с 2040 по 2050 год, предполагает создание 300 компаний в области разработки полупроводников. В этот период Вьетнам планирует запустить три новых завода по производству микросхем и 20 компаний, занимающихся упаковкой и тестированием. Ожидается, что годовой доход полупроводниковой отрасли превысит 100 миллиардов долларов, а доход от электронной промышленности достигнет 1,045 триллиона долларов.

Эта амбициозная стратегия демонстрирует стремление Вьетнама занять важное место на глобальном рынке полупроводников. В условиях растущего спроса на высокотехнологичные компоненты, правительство страны делает акцент на инновации и развитие человеческого капитала.

#полупроводники #экономика #вьетнам #стратегия
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