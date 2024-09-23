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Производительность графики MediaTek Dimensity 9400 на 86% выше, чем у Apple A18 Pro
MediaTek готовит к запуску флагманский процессор Dimensity 9400, который удивляет своими графическими возможностями. Тесты показывают, что его производительность на 86% превышает показатели Apple A18 Pro.

Мир мобильных технологий готовится к выходу процессора MediaTek Dimensity 9400 — флагману, который способен задать новую планку производительности, особенно в области графики. Блогер @digitalchatstation поделился данными о производительности нового чипа, и они действительно впечатляют.

Здесь представлены данные измерений на графическом процессоре DNT 9400, а GFX Aztec 1440P Vulkan за кадром показывает скорость 134 кадра в секунду, что составляет 86% от super A18 Pro и 41% от super 8G3.

В режиме GFX Aztec 1440P с использованием Vulkan он достиг 134 кадров в секунду, что на 86% выше, чем у Apple A18 Pro. Для сравнения, Super Fruit A18 Pro показал значительно более скромные результаты. Этот процессор, уже обладающий мощностью своего предшественника 9300, вызывает большой интерес у специалистов и геймеров.

Новый Dimensity 9400 включает ядро Arm Cortex-X925 с частотой 3,63 ГГц и графический процессор Mali-G925-Immortalis MC12. Эта комбинация обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. По предварительным данным, графический процессор демонстрирует на 30% лучшие результаты по сравнению с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что ставит его в ряд лидеров на рынке.

Компания Arm ранее заявила, что Immortalis G925 — это их самый мощный и эффективный графический процессор на сегодняшний день. По сравнению с предыдущим поколением G720, новый чип улучшил производительность графических приложений на 37%, а трассировку лучей — на 52%. Также наблюдается 34%-е увеличение производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, и снижение энергопотребления на 30%.

В то же время чип Apple A18 Pro, который оснащен 6-ядерным графическим процессором и используется в новой серии iPhone 16 Pro, показывает производительность на 20% выше, чем у своего предшественника A17 Pro. Однако даже такие достижения не могут затмить впечатляющие результаты Dimensity 9400.

#mediatek #dimensity 9400 #графический процессор #мобильные технологии #apple a18 pro
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