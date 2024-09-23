Great Wall Motor анонсировала успешный запуск своего первого автомобильного чипа Zijing M100, разработанного на базе архитектуры RISC-V.

Компания Great Wall Motor (GWM) сделала значительный шаг вперед в области автомобильных технологий, представив свой новый чип Zijing M100. Генеральный директор Вэй Цзяньцзюнь заявил о том, что этот чип стал первым в Китае, разработанным на основе архитектуры RISC-V.

Архитектура RISC-V, что означает "уменьшенный набор инструкций", представляет собой открытый стандарт, который позволяет разрабатывать уникальные процессоры. Вэй Цзяньцзюнь отметил, что использование этой архитектуры помогает снизить зависимость от западных технологий и предоставляет возможность для дальнейшего расширения. Это особенно актуально в свете недавних глобальных изменений в цепочках поставок.

Вице-президент по интеллектуальным технологиям GWM У Хуэйсяо сообщил, что чип Zijing M100 продемонстрировал впечатляющую производительность, достигнув значения CoreMark 2,1. Этот показатель подтверждает высокую эффективность микроконтроллера и центрального процессора в встраиваемых системах. Все этапы разработки, включая тестирование и упаковку, прошли в Китае, что подчеркивает стремление компании к самодостаточности.

Первые чипы Zijing M100 планируют установить на платформе контроллера фар X55, что позволит внедрить их в различные модели автомобилей. В ближайшие пять лет GWM намерена установить не менее 2,5 миллиона таких чипов. Дорожная карта разработки включает также чипы Zijing M200 и M300, которые будут использоваться для управления шасси и питания, а также центральный шлюз Zijing S300.

В последние годы GWM столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки чипов, что привело к значительному сокращению производства. В 2021 году компания уменьшила объемы на 408 000 автомобилей, а в 2022 году — на 210 000. Создание собственного чипа Zijing M100 может стать решением для этих проблем и поможет компании выйти на новый уровень.