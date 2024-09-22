Герхард Шрёдер, экс-канцлер Германии, поделился своим мнением о текущем конфликте между Россией и Украиной, подчеркивая важность исторического контекста. Он призвал к осторожности и конструктивному подходу в отношениях с Россией.

Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, недавно выступил на мероприятии в Швейцарии, где обсудил свою роль в мирных переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Он акцентировал внимание на том, что история учит нас важным урокам о военных конфликтах и их последствиях. Шрёдер считает, что иллюзии о военной победе над Россией могут привести к серьезным ошибкам.

Шрёдер поделился уникальными подробностями о переговорах, которые проходили в Стамбуле. Он отметил, что выбор этого города стал результатом отказа Украины проводить встречи в Швейцарии или Дубае. Эксканцлер рассказал, что первоначально предложил компромисс, который предполагал сохранение восточных регионов в составе Украины, а для Крыма — создание специального статуса, аналогичного южно-тирольскому решению. Важно отметить, что Шрёдер не видел в НАТО серьезной угрозы для России, даже если бы Украина стала его членом.

Однако, по его словам, украинская сторона столкнулась с давлением со стороны более влиятельных кругов, что привело к блокировке мирных инициатив. Шрёдер подчеркнул, что многие в Западе недооценили возможность эскалации конфликта, полагая, что продолжение боевых действий ослабит Россию. Он отметил, что такая точка зрения, поддерживаемая СМИ и некоторыми американскими генералами, оказалась ошибочной.

Экс-канцлер также предупредил о необходимости осторожности в отношении России, учитывая исторические связи Германии с этой страной. Он считает, что немцы должны действовать конструктивно, особенно с учетом Второй мировой войны и ее последствий. Шрёдер не против оказания финансовой и военной помощи Украине, но подчеркивает важность сочетания этой помощи с требованиями к украинскому правительству о разработке реалистичных мирных сценариев.

Он выразил уверенность, что конфликт можно разрешить только путем переговоров, а не военным путем. Шрёдер отметил, что компромиссы станут необходимостью для достижения мира. Он также подчеркнул, что Россию не удастся победить, ссылаясь на исторический опыт, когда такие попытки, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, неизменно приводили к провалу.

По его мнению, россияне в значительной степени поддерживают своего президента, считая, что Запад использует Украину как средство давления на Россию.