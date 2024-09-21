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NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
NVIDIA планирует представить флагманские модели GeForce RTX 5090 и 5080 в первом квартале 2025 года. Новые блоки питания от MSI обеспечат необходимую мощность для этих высокопроизводительных видеокарт.

Слухи о предстоящем запуске нового поколения графических карт GeForce RTX 50 от NVIDIA стремительно распространяются. Ожидание флагманских моделей RTX 5090 и 5080, которые могут появиться на рынке в начале 2025 года, вызывает большой интерес среди геймеров и энтузиастов технологий. Но что стоит за этой новинкой и как она повлияет на рынок графических решений?

NVIDIA, известная своими инновациями в области графики, готовит к запуску новые видеокарты, которые обещают изменить правила игры. По информации из различных источников, флагманская модель GeForce RTX 5090 может потреблять до 600 Вт. Это значительное увеличение мощности требует особого подхода к системам питания, и именно здесь на помощь могут прийти новые блоки питания от MSI.

Недавно на заводе MSI в Шэньчжэне представили впечатляющие 1600 Вт MEG Ai1600T PCIE5 и 1250 Вт MPG A1250. Эти устройства не просто очередные блоки питания; они созданы с учетом потребностей следующего поколения игровых ПК и настольного ИИ. MSI оснастила свои новинки двумя разъемами питания 12 В-2x6, что позволяет подключать новые видеокарты с обновленным 16-контактным 12VHPWR разъемом. Интересно, что такой подход упрощает установку и питание не только флагманских RTX 5090, но и предыдущих моделей, таких как RTX 40 Series.

Новая конфигурация разъемов значительно улучшает распределение нагрузки. Например, если вы устанавливаете две видеокарты RTX 40 или RTX 5070, два разъема обеспечивают более стабильное питание. Это решение помогает избежать перегрева и потенциальных проблем с плавлением кабелей, что часто становилось головной болью для пользователей.

MSI уверяет, что их новые блоки питания готовы к «высокой производительности» и «высокому энергопотреблению». Они имеют рейтинг 80 PLUS Titanium, что подтверждает их эффективность в использовании энергии. Компактные размеры — 190x86x150 мм — делают их удобными для установки в различные корпуса ПК.

Однако, стоит отметить, что необходимость в новом блоке питания может стать барьером для некоторых пользователей. Если RTX 5090 действительно требует два 16-контактных разъема, то геймерам придется инвестировать в мощные блоки питания, такие как MEG Ai1600T. Тем не менее, с учетом характеристик и возможностей новых видеокарт, это может стать оправданным вложением.

С увеличением TGP (Total Graphics Power) в новой серии RTX 50, NVIDIA продолжает поднимать планку производительности. Геймеры и профессионалы в области графики с нетерпением ждут, как эти новинки справятся с самыми требовательными задачами. Видеокарты следующего поколения обещают не только улучшенную производительность в играх, но и возможности для работы с ресурсоемкими приложениями, такими как 3D-моделирование и видеомонтаж.

#nvidia #блоки питания #geforce rtx #графические карты
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