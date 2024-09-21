Российская полиция начала закупку нового кроссовера Haval M6, собранного в Туле. Этот автомобиль с уникальной цветографической схемой уже заступил на службу в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Российская полиция пополнила свой автопарк новым кроссовером Haval M6, который собрали на заводе в Туле. Эти автомобили стали важной альтернативой традиционным моделям, таким как Lada и УАЗ, и привлекли внимание благодаря своим характеристикам и дизайну.

На фотографиях, появившихся в интернете, видно, как Haval M6 украшен цветографической схемой МВД и оснащен светодиодными спецсигналами. Синие номера типа 20 указывают на его использование в полицейских целях, а надписи на дверях подтверждают, что автомобиль работает в Центральном районе Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге на балансе МВД уже числятся как минимум два таких автомобиля с российскими идентификационными номерами. В свободной продаже Haval M6 стоит от 2,18 до 2,3 миллиона рублей, в зависимости от комплектации. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,5 литра, который развивает мощность в 143 лошадиные силы и крутящий момент в 202 Нм. Привод у этого кроссовера только передний.

Не удалось найти официальную информацию о закупках Haval M6 для полиции, а также о торжественном вручении автомобилей. Однако Haval стал одним из немногих иностранных брендов, которые соответствуют критериям для госзакупок, что упрощает процесс тендеров. В МВД уже активно используют Haval F7, а также модели Dargo, Jolion и первую версию H9.

Первой среди российских силовых структур Haval M6 закупила Федеральная служба охраны. Эти бюджетные кроссоверы с номерами е***кх начали появляться на столичных дорогах весной, постепенно заменяя устаревшие Ford Focus.