В Карском море начнется обследование подводной лодки К-27, которая представляет собой радиационную опасность. Операция пройдет в рамках экспедиции научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш".

Водолазы МЧС России готовятся к важной операции в Карском море. Их целью станет обследование атомной подводной лодки К-27, затопленной более трех десятилетий назад. Эта подлодка представляет собой один из самых опасных объектов в российской Арктике из-за своей радиационной угрозы.

Подводная лодка К-27 лежит на дне залива Степового на глубине 31 метра. С момента ее затопления в 1981 году прошло 32 года, и за это время ее состояние стало предметом беспокойства для специалистов. МЧС России сообщает, что операция пройдет в рамках экспедиции научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш". Водолазы будут использовать подводные беспилотники "Ровбилдер-600" и "Фалькон" для выполнения обследования. На "Ровбилдере-600" установлен гамма-спектрометр, который принадлежит НИЦ Курчатовский институт, что позволит провести детальный анализ радиационной ситуации.

К-27 известна как единственная подводная лодка, в которой использовали жидкий металл в качестве теплоносителя в реакторе. Эта уникальная конструкция сыграла свою роль в трагедии, произошедшей 24 мая 1968 года, когда на борту произошла радиационная авария. В результате инцидента 20 моряков получили облучение, и 17 из них погибли. Эти события оставили глубокий след в истории подводного флота России.

Сегодняшнее обследование К-27 имеет большое значение для оценки потенциальной радиационной угрозы, которую она представляет. Специалисты надеются не только получить данные о состоянии подлодки, но и выяснить, насколько опасна она для окружающей среды.