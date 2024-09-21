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Reuters: взорвавшиеся рации «Хезболлы» были начинены веществом PETN
На этой неделе взрывы раций, используемых ливанской группировкой «Хезболла», взбудоражили общественность. Выяснилось, что батареи содержали взрывчатое вещество PETN, что ставит под сомнение безопасность подобных устройств.

Недавние события в Ливане потрясли весь мир. Взрывы, произошедшие на этой неделе, стали результатом использования батарей, наполненных PETN. Это вещество, известное своей высокой мощностью, вызывает опасения у специалистов по безопасности. Ливанский источник, знакомый с компонентами устройств, сообщил, что способ размещения взрывчатки в аккумуляторах значительно усложнял ее обнаружение.

Сотни раций взорвались в среду, всего через день после того, как тысячи пейджеров «Хезболлы» также сдетонировали в опорных пунктах группировки. На фотографиях с места событий видно, что устройства носили маркировку «ICOM» и «сделано в Японии». Это вызывает дополнительные вопросы, так как производство этих моделей было остановлено около десяти лет назад, а большинство оставшихся на рынке являются подделками.

Генеральный директор Icom, Ёсики Эномото, прокомментировал ситуацию, отметив, что, вероятно, старые устройства модифицировали для создания взрывных устройств. Он пояснил, что встроить взрывчатку в основное устройство сложно из-за плотной упаковки электроники. Вероятнее всего, взрывчатка находилась в съемных аккумуляторах.

Ливанские источники сообщили, что взрывы происходили даже тогда, когда аккумуляторы отделяли от самих раций. Это ставит под сомнение безопасность использования подобных технологий не только в Ливане, но и в других регионах. Другой источник в службе безопасности добавил, что в новых пейджерах находилось до трех граммов взрывчатки.

#хезболла #ливан #petn #взрывчатые вещества
Источник: reuters.com
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