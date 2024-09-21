На этой неделе взрывы раций, используемых ливанской группировкой «Хезболла», взбудоражили общественность. Выяснилось, что батареи содержали взрывчатое вещество PETN, что ставит под сомнение безопасность подобных устройств.

Недавние события в Ливане потрясли весь мир. Взрывы, произошедшие на этой неделе, стали результатом использования батарей, наполненных PETN. Это вещество, известное своей высокой мощностью, вызывает опасения у специалистов по безопасности. Ливанский источник, знакомый с компонентами устройств, сообщил, что способ размещения взрывчатки в аккумуляторах значительно усложнял ее обнаружение.

Сотни раций взорвались в среду, всего через день после того, как тысячи пейджеров «Хезболлы» также сдетонировали в опорных пунктах группировки. На фотографиях с места событий видно, что устройства носили маркировку «ICOM» и «сделано в Японии». Это вызывает дополнительные вопросы, так как производство этих моделей было остановлено около десяти лет назад, а большинство оставшихся на рынке являются подделками.

Генеральный директор Icom, Ёсики Эномото, прокомментировал ситуацию, отметив, что, вероятно, старые устройства модифицировали для создания взрывных устройств. Он пояснил, что встроить взрывчатку в основное устройство сложно из-за плотной упаковки электроники. Вероятнее всего, взрывчатка находилась в съемных аккумуляторах.

Ливанские источники сообщили, что взрывы происходили даже тогда, когда аккумуляторы отделяли от самих раций. Это ставит под сомнение безопасность использования подобных технологий не только в Ливане, но и в других регионах. Другой источник в службе безопасности добавил, что в новых пейджерах находилось до трех граммов взрывчатки.