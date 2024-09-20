Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
The War Zone: Как Израиль превратил пейджеры «Хезболлы» во взрывающихся «троянских коней»
Израиль провел сложную шпионскую операцию, превратив пейджеры «Хезболлы» в смертоносное оружие. Взрывы, произошедшие в Ливане, унесли жизни десятков людей и вызвали международное осуждение.

Недавние события в Ливане потрясли мир. Израиль, по всей видимости, осуществил сложнейшую шпионскую операцию, которая перевернула представления о войне и шпионаже. Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы», стали не только ужасным инцидентом, но и важным сигналом о том, как технологии могут стать оружием в современных конфликтах.

В начале недели в Ливане разразилась волна взрывов пейджеров, используемых Хезболлой. О начале расследований, связанных с этой трагической ситуацией, мы сообщали в нашем вчерашнем материале. Эти устройства сработали одновременно, и очевидцы рассказали о том, как сообщение, вероятно, отправленное руководством группировки, стало причиной катастрофы. Однако взрывы произошли с небольшой задержкой, что дало возможность владельцам устройств поднять их к лицу. Этот момент стал роковым для многих, так как взрывчатка внутри пейджеров оказалась достаточно мощной, чтобы причинить серьезные травмы.

Согласно информации, опубликованной на сайте The War Zone, Израиль не признал свою причастность к этим событиям, но многие аналитики и эксперты уверены, что за взрывами стоит именно израильская разведка. Эта операция стала частью более широкого плана по противодействию Хезболле, который включает в себя не только физическое уничтожение, но и психологическое воздействие на противника. Примечательно, что взрывы унесли жизни 12 человек и ранили около 2800, а на следующий день еще 14 человек стали жертвами второй волны атак.

Согласно расследованию, проведенному The War Zone, пейджеры, использованные в операции, были моделями AR-924, произведенными тайваньской компанией Gold Apollo. Интересно, что производство этих устройств осуществлялось через субподрядчика BAC Consulting, который, похоже, является подставной компанией. Веб-сайт этой фирмы исчез, а ее директор подтвердил связи с Gold Apollo, но утверждал, что его компания лишь посредник. Это создает атмосферу тайны вокруг всей операции.

Израильские спецслужбы, вероятно, знали о намерениях Хезболлы закупить большое количество пейджеров, считая их более безопасными, чем мобильные телефоны. Таким образом, они смогли контролировать весь процесс — от производства до доставки. После того как пейджеры попали в руки Хезболлы, израильская разведка могла следить за их использованием, получая ценную информацию.

Второй этап операции также оказался успешным. Взрывы раций Хезболлы, стали логическим продолжением первой волны атак. Хотя подробностей о рациях известно меньше, вероятно, что и они были модифицированы аналогичным образом. Эти действия не только нанесли удар по Хезболле, но и создали панику среди гражданского населения Ливана. Люди начали бояться, что их устройства могут стать следующими мишенями.

Международное сообщество отреагировало на события с большой тревогой. Мониторинговая группа Human Rights Watch отметила, что использование электронных устройств в качестве оружия противоречит международным нормам. Это открывает двери для возможного использования подобных методов другими группировками, что вызывает серьезные опасения. Возможность террористических атак с использованием модифицированных устройств, доступных на онлайн-рынках, становится реальной угрозой.

Исторически Израиль использовал подобные методы для устранения ключевых фигур противника. Вспоминается случай с Яхьей Айяшем, производителем бомб ХАМАС, который пал жертвой взрыва, инициированного через мобильный телефон, переданный ему израильской разведкой. Однако текущая операция выделяется своим масштабом и технологической сложностью.

Серия взрывов на этой неделе стала неожиданностью, но по утверждению The War Zone есть также сообщения о том, что министр обороны Израиля Йоав Галлант позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину всего за несколько минут до первой волны взрывов, предупредив его о том, что операция в Ливане вот-вот начнется. Звонок не является публичным признанием ответственности, и, похоже, Остину не сообщили никаких подробностей операции.

Взрывы, произошедшие на этой неделе, оказали значительное влияние на «Хезболлу» и Ливан в целом. Однако последствия этой операции только начинают проявляться, и долгосрочные результаты останутся неизвестными. «Хезболла», в свою очередь, пообещала ответить на эти атаки, что может привести к дальнейшему обострению конфликта.

#израиль #хезболла #ливан #взрывы #пейджеры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
6
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
9
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
4
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
+
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
6
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
+
ЕС выделил 160 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
2
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Max Payne RTX Remix Path Tracing Mod обновился до версии 0.5
1
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
7
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Redmi Note 14 Pro+ 5G получит быструю зарядку 90 Вт
+
AMD Ryzen 9000 могут снижать частоту и повышать энергопотребление при выполнении инструкций AVX-512
+

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
17
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
116
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
108
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
+
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
23
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

Китя
23:10
В 1080р да еще и на средних настройках да вы батенька бомжара.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
23:06
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
REY_B_
23:01
Они настолько тупые? Нет, скорее ленивые. Starfield критикуют именно за то, что это другая игра. Которая естественно должна была раскрыть всю эпичность присущую Космосу. Она не должна была быть похож...
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
beltar
22:54
Подавляющая часть играет в 1080p, и твоего мнения тут не спрашивали.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
beltar
22:52
На средних настройках fps будет выше раза в 2. Требования, как требования, а из дырки Бублика опять вытекла коричневая начинка.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Евгений Абросимов
22:50
Тут есть пара нюансов. На новую станцию деньги есть только у Китая и США. Но китайцы на свою станцию не пустят вообще никого, а с американцами надо сотрудничать, чтобы пустили.
На МКС астронавты сталкиваются с проблемами возраста станции и постоянной нехваткой свободного места
Mekanika
22:40
Будет забавно, если они вернутся и обзовутся BNW
BMW запатентовала в России эскиз автомобиля, похожего на Vision Neue Klasse X
Артём Николаев
22:35
Большие циферки в CDM, ровно та же скорость в приложениях, т.к. время доступа не изменилось.
Представитель компании GPD: Процессоры AMD Strix Point в два раза дороже Hawk Point
Артём Николаев
22:32
До Крыма всё было идеально, и даже до 2022 норм.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Станислав Богданов
22:31
Если в кране нет воды, И взрывчатка в рации, — Это всё опять следы Всем известной нации
Пейджеры, одновременно взорвавшиеся накануне в Ливане содержали по 20 грамм взрывчатки каждый
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем