Израиль провел сложную шпионскую операцию, превратив пейджеры «Хезболлы» в смертоносное оружие. Взрывы, произошедшие в Ливане, унесли жизни десятков людей и вызвали международное осуждение.

Недавние события в Ливане потрясли мир. Израиль, по всей видимости, осуществил сложнейшую шпионскую операцию, которая перевернула представления о войне и шпионаже. Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы», стали не только ужасным инцидентом, но и важным сигналом о том, как технологии могут стать оружием в современных конфликтах.

В начале недели в Ливане разразилась волна взрывов пейджеров, используемых Хезболлой. О начале расследований, связанных с этой трагической ситуацией, мы сообщали в нашем вчерашнем материале. Эти устройства сработали одновременно, и очевидцы рассказали о том, как сообщение, вероятно, отправленное руководством группировки, стало причиной катастрофы. Однако взрывы произошли с небольшой задержкой, что дало возможность владельцам устройств поднять их к лицу. Этот момент стал роковым для многих, так как взрывчатка внутри пейджеров оказалась достаточно мощной, чтобы причинить серьезные травмы.

Согласно информации, опубликованной на сайте The War Zone, Израиль не признал свою причастность к этим событиям, но многие аналитики и эксперты уверены, что за взрывами стоит именно израильская разведка. Эта операция стала частью более широкого плана по противодействию Хезболле, который включает в себя не только физическое уничтожение, но и психологическое воздействие на противника. Примечательно, что взрывы унесли жизни 12 человек и ранили около 2800, а на следующий день еще 14 человек стали жертвами второй волны атак.

Согласно расследованию, проведенному The War Zone, пейджеры, использованные в операции, были моделями AR-924, произведенными тайваньской компанией Gold Apollo. Интересно, что производство этих устройств осуществлялось через субподрядчика BAC Consulting, который, похоже, является подставной компанией. Веб-сайт этой фирмы исчез, а ее директор подтвердил связи с Gold Apollo, но утверждал, что его компания лишь посредник. Это создает атмосферу тайны вокруг всей операции.

Израильские спецслужбы, вероятно, знали о намерениях Хезболлы закупить большое количество пейджеров, считая их более безопасными, чем мобильные телефоны. Таким образом, они смогли контролировать весь процесс — от производства до доставки. После того как пейджеры попали в руки Хезболлы, израильская разведка могла следить за их использованием, получая ценную информацию.

Второй этап операции также оказался успешным. Взрывы раций Хезболлы, стали логическим продолжением первой волны атак. Хотя подробностей о рациях известно меньше, вероятно, что и они были модифицированы аналогичным образом. Эти действия не только нанесли удар по Хезболле, но и создали панику среди гражданского населения Ливана. Люди начали бояться, что их устройства могут стать следующими мишенями.

Международное сообщество отреагировало на события с большой тревогой. Мониторинговая группа Human Rights Watch отметила, что использование электронных устройств в качестве оружия противоречит международным нормам. Это открывает двери для возможного использования подобных методов другими группировками, что вызывает серьезные опасения. Возможность террористических атак с использованием модифицированных устройств, доступных на онлайн-рынках, становится реальной угрозой.

Исторически Израиль использовал подобные методы для устранения ключевых фигур противника. Вспоминается случай с Яхьей Айяшем, производителем бомб ХАМАС, который пал жертвой взрыва, инициированного через мобильный телефон, переданный ему израильской разведкой. Однако текущая операция выделяется своим масштабом и технологической сложностью.

Серия взрывов на этой неделе стала неожиданностью, но по утверждению The War Zone есть также сообщения о том, что министр обороны Израиля Йоав Галлант позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину всего за несколько минут до первой волны взрывов, предупредив его о том, что операция в Ливане вот-вот начнется. Звонок не является публичным признанием ответственности, и, похоже, Остину не сообщили никаких подробностей операции.

Взрывы, произошедшие на этой неделе, оказали значительное влияние на «Хезболлу» и Ливан в целом. Однако последствия этой операции только начинают проявляться, и долгосрочные результаты останутся неизвестными. «Хезболла», в свою очередь, пообещала ответить на эти атаки, что может привести к дальнейшему обострению конфликта.