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Австралия планирует поставить Украине 59 списанных танков M1A1 Abrams
Австралия готовится передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, снятые с вооружения австралийской армии.

Недавно австралийские СМИ сообщили о планах передачи Украине танков M1A1 Abrams, которые были сняты с вооружения австралийской армии.

Танки M1A1 Abrams, которые Австралия приобрела в 2004 году за 550 миллионов австралийских долларов, были сняты с вооружения в июле 2023 года для замены на более современные версии M1A2 SEPv3 Abrams. Министр обороны Австралии Ричард Марлес ранее обсуждал с украинскими властями различные варианты передачи данной техники.

Процесс передачи танков представляет собой многоступенчатую операцию. Он начинается с координации между правительствами Австралии и США. Поскольку танки производятся в Америке и содержат её технологии, Австралия должна получить разрешение от Вашингтона на экспорт. Это стандартная процедура для передачи военной техники, и она включает в себя множество бюрократических этапов. После получения одобрения следует организовать логистику — скорее всего, танки доставят по воздуху или морем, чтобы обеспечить быструю и безопасную передачу.

Перед отправкой танкам может потребоваться дополнительная подготовка. Это может включать в себя восстановление их технической исправности или внесение изменений в соответствии с требованиями украинской армии. Также необходимо обучить украинские экипажи, что, вероятно, будет сделано с помощью американских или других военных специалистов, имеющих опыт работы с танками Abrams.

Киев активно добивается поддержки от Канберры в поставках военной техники, согласовывая свои усилия с Вашингтоном, Лондоном и Берлином. Однако часть списанной техники, включая патрульные машины и бронетранспортеры, вместо этого выставили на продажу. Это вызывает вопросы о том, насколько серьезно Австралия относится к своим обязательствам перед Украиной.

Ранее в этом году Министерство обороны отказалось отправить списанные вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на запросы Киева. После трагического инцидента, в котором погибли четыре солдата, австралийские власти решили утилизировать фюзеляжи вертолетов.

Российские официальные лица уже заявили, что любая западная военная помощь Украине рассматривается как вмешательство в конфликт. Москва считает такие действия «игрой с огнем» и предупреждает, что любое оборудование, предназначенное для украинской армии, станет законной целью для российских войск. Если танки M1A1 окажутся на поле боя, Россия может активизировать свои усилия по их уничтожению.

Кроме того, в ответ на такие поставки Россия может усилить свои военные операции. Это может проявиться в развертывании дополнительных сил в критических районах или проведении стратегических ударов, подчеркивающих бесполезность западной помощи.

Отправка танков M1A1 не повредит оперативным возможностям Австралии. Новые танки M1A1 SEPv3 Abrams, которые уже поступают в армию, обладают лучшими характеристиками. Они оснащены новейшими системами управления огнем и связи, что улучшает координацию на поле боя. Основное вооружение танков — мощная 120-мм гладкоствольная пушка M256, известная своей огневой мощью и точностью.

Эти танки, весом около 73 тонн, оснащены мощным газотурбинным двигателем, который позволяет развивать скорость до 67 км/ч. Улучшенные технологии топливной экономичности снижают расход топлива по сравнению с предыдущими моделями. Модульная конструкция версии SEPv3 способствует более быстрому ремонту на поле боя, что критически важно в современных условиях.

Вспомогательное вооружение включает пулеметы M2 и M240, а также инфракрасные датчики и усовершенствованную систему управления огнем.

#украина #австралия #танки m1a1
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