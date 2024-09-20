Российская компания «Калашников» представила беспилотник «Гранат-4-Э», более ранняя версия которого продемонстрировала свою эффективность на поле боя, уничтожив танк M1A1 Abrams. Этот комплекс дистанционного мониторинга и ретрансляции стал важным элементом в современных военных операциях.

Недавно в Ижевске компания «Калашников» анонсировала переносной комплекс «Гранат-4-Э», который включает беспилотник нового поколения. Этот дрон уже успел продемонстрировать свои возможности, сыграв важную роль в уничтожении американского танка M1A1 Abrams в зоне СВО.

Беспилотник «Гранат-4» представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей, разработанных «Калашниковым». Он входит в состав мобильного комплекса «Наводчик-2», предназначенного для ведения разведки и целеуказания. С максимальной скоростью до 140 км/ч и автономностью до шести часов, «Гранат-4» работает на высоте от 500 до 2000 метров. Его размах крыльев составляет 3,8 метра, а взлетная масса — 45 кг. Дрон запускается с помощью катапульты и приземляется с парашютом, что делает его использование более гибким.

Успех «Граната-4» на поле боя стал заметным с момента его появления. В мае произошел инцидент, когда беспилотник сыграл ключевую роль в наведении на танк M1A1, что привело к его уничтожению. С начала 2023 года украинские силы столкнулись с увеличением атак российских беспилотников, что значительно усложнило использование американских танков. По данным на апрель 2024 года, около 20 из 31 поставленного танка были уничтожены, многие из них в результате атак дронов.

Американские военные источники подтверждают, что украинские войска временно отозвали танки Abrams с ЛБС. Это решение стало ответом на растущую угрозу беспилотников, которые смогли продемонстрировать свою эффективность в условиях высокой видимости. Беспилотники, такие как «Гранат-4», не только ведут разведку, но и обеспечивают целеуказание для артиллерийских ударов, что значительно повышает эффективность российских операций.

В конкретном случае с танком M1A1 «Гранат-4» определил его местоположение и передал информацию в режиме реального времени. Операторы получили возможность выбрать оптимальный момент для удара, что стало возможным благодаря безупречной координации между дронами и артиллерией. Эта синхронизация улучшила результаты российских военных действий, подчеркивая важность беспилотных технологий в современных конфликтах.

С момента начала серийного производства «Гранат-4» в 2021 году, компания выпускает около 30 единиц в месяц. Это увеличение производства соответствует общероссийской программе по развитию беспилотных технологий. Буквально вчера президент Владимир Путин представил планы по созданию 48 новых научно-исследовательских и производственных центров, сосредоточенных на беспилотных летательных аппаратах, что свидетельствует о значительных инвестициях в будущие боевые технологии.