TECNO и MediaTek объявили о запуске совместной лаборатории ИИ, которая начнёт свою работу в Шэньчжэне. Эта инициатива направлена на улучшение возможностей искусственного интеллекта в мобильных устройствах, особенно для развивающихся рынков.

19 сентября 2024 года в Шэньчжэне произошло знаковое событие в мире технологий: компании TECNO и MediaTek объявили о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта. Это сотрудничество обещает принести новые возможности в разработку смарт-устройств, делая их более умными и доступными для пользователей, особенно на развивающихся рынках. Ожидания от этого проекта высоки, и эксперты уверены, что он станет катализатором для множества инноваций.

Лаборатория, созданная TECNO и MediaTek, сосредоточится на нескольких ключевых направлениях, которые обещают изменить подход к использованию ИИ в мобильных устройствах. Одним из самых многообещающих направлений станет работа с большими языковыми моделями. Эти модели помогут улучшить коммуникацию и понимание данных, что, в свою очередь, сделает взаимодействие пользователей с устройствами более интуитивным и продуктивным.

Интеллектуальные агенты и помощники, которые разрабатываются в рамках лаборатории, призваны облегчить повседневные задачи пользователей. Представьте себе, как удобно будет иметь под рукой помощника, который понимает вас с полуслова и способен быстро выполнять ваши запросы. Это не просто мечта, а реальность, к которой стремятся разработчики.

Обработка изображений с помощью ИИ на мобильных устройствах также станет важной частью работы лаборатории. Улучшение качества фотографий и видео с помощью интеллектуальных алгоритмов откроет новые возможности для пользователей, позволяя им запечатлеть моменты жизни в наилучшем свете.

Кроме того, лаборатория будет разрабатывать решения на основе генеративного ИИ. Это направление позволит создавать приложения, которые работают непосредственно на устройствах, обеспечивая быстрые и эффективные услуги. Периферийное развертывание ИИ становится все более актуальным, и TECNO с MediaTek намерены занять лидирующие позиции в этой области.

Важную роль в этом сотрудничестве играет TECNO, который уже зарекомендовал себя на развивающихся рынках. Компания стремится сделать ИИ доступным и полезным для широкой аудитории. Их видение заключается в том, чтобы интегрировать ИИ в повседневную жизнь пользователей с помощью простых и эффективных приложений. Примером успешной реализации этого подхода служит умный помощник Ella, который помогает пользователям в решении различных задач, от написания текстов до редактирования фотографий.

MediaTek, в свою очередь, привносит в лабораторию свой опыт в области проектирования микросхем и вычислительных платформ. Их технологии обеспечивают эффективную работу ИИ на мобильных устройствах, что делает сотрудничество ещё более продуктивным. MediaTek сосредоточится на генеративном ИИ, мультимодальном ИИ и агентском интеллекте, что позволит создать более мощные и умные устройства.

Ключевые фигуры обеих компаний выразили оптимизм по поводу нового сотрудничества. Г-н Ши Туанвэй из TECNO отметил, что технологии ИИ будут определять будущее в течение следующих двух десятилетий. Он уверен, что совместные усилия приведут к созданию нового поколения смартфонов, способных удивлять пользователей своими возможностями.

Д-р Лу Чжунли из MediaTek поддерживает эту мысль, подчеркивая, что генеративный ИИ и мультимодальный интеллект станут основными трендами в области ИИ. Это сотрудничество не только ускорит разработку новых технологий, но и сделает их более доступными для пользователей.

Создание лаборатории искусственного интеллекта между TECNO и MediaTek знаменует собой важный шаг в индустрии смартфонов. Объединив усилия, компании стремятся ускорить внедрение ИИ в смарт-устройства и сделать эти технологии более доступными для широкой аудитории.