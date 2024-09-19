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Ученые представили новый каталог, содержащий данные о миллионах далеких галактик и их расстояниях
Научное сообщество представило новый каталог, который содержит данные о миллионах далеких галактик и их расстояниях. Этот проект может существенно изменить наше понимание формирования Вселенной и природы темной энергии.

Недавно ученые опубликовали уникальный каталог, который охватывает миллионы далеких галактик и устанавливает их расстояния с беспрецедентной точностью. Этот проект, известный как «Физика ускоряющейся Вселенной» (PAUS), стал результатом международного сотрудничества, в котором участвуют 14 исследовательских учреждений из шести стран. Каталог открывает новые горизонты для астрономов и может оказать значительное влияние на изучение космоса.

Каталог, собранный с 2015 по 2019 год с использованием камеры PAUCam на телескопе Уильяма Гершеля, охватывает область неба площадью 50 квадратных градусов. Это соответствует примерно 250 полным лунным дискам. В нем содержится информация о 1,8 миллиона астрономических объектов, что позволяет исследователям создавать более детализированные карты космоса и лучше понимать структуру Вселенной.

Энрике Гастаньяга, один из руководителей проекта, подчеркивает, что PAUS предлагает инновационный подход к картированию космоса. Он отмечает, что разработка специального инструмента и методик для сбора данных позволила исследователям получить информацию, которая ранее была недоступна.

Одной из главных тем, которые исследует каталог, является темная энергия, составляющая около 70% всей материи во Вселенной. Несмотря на свой значительный вклад в расширение космоса, природа темной энергии остается загадкой. Новый каталог предоставляет данные о галактиках на расстоянии более 10 миллиардов световых лет, что может помочь в изучении этой загадки и углубить наше понимание процессов, происходящих во Вселенной.

Камера PAUCam, специально разработанная для точного измерения расстояний между галактиками, использует 40 различных цветовых фильтров. Эта техника позволяет делать высокоточные измерения, что критически важно для понимания структуры Вселенной. Каждый фильтр предоставляет уникальную информацию о галактиках, а их комбинация позволяет исследователям получать более полное представление о космических объектах.

Дэвид Наварро-Жиронес, аспирант, участвующий в проекте, отмечает, что такой уровень точности необходим для изучения множества галактик и их взаимосвязей. Он также подчеркивает, что результаты PAUS могут стать основой для дальнейших исследований, включая кластеризацию галактик и анализ их форм.

В ближайшие месяцы исследователи планируют представить дополнительные данные, которые помогут углубить понимание формирования и эволюции Вселенной. Новый каталог может стать важным инструментом в астрономии, позволяя исследователям углубиться в тайны космоса и его структуры.

#космос #астрономия #галактики #темная энергия #paus
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