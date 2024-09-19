Смартфон Huawei Mate XT Ultimate с тройным складыванием вызвал огромный интерес, и его цена стремительно растет. Ограниченное предложение приводит к спекуляциям и завышению цен на внутреннем рынке Китая.

Huawei официально представила Mate XT Ultimate в начале этого месяца, установив цену на модель с 256 ГБ памяти в 19 999 юаней, что составляет около $2800. Однако на рынке, особенно в районе Хуацянбэй в Шэньчжэне, спекулянты начали продавать этот смартфон по цене от 60 000 до 70 000 юаней, что эквивалентно $8400-9800. Это колоссальное завышение цен стало результатом резкого роста спроса на новинку.

Торговцы подержанными смартфонами, такие как Линь Шень, отмечают, что цены на Mate XT остаются нестабильными, и наибольший интерес проявляют именно спекулянты. Они стремятся извлечь выгоду из ограниченного предложения, что создает дополнительное давление на рынок. Другие дилеры также указывают на неопределенность: окончательная цена перепродажи зависит от того, смогут ли они получить устройство в день его запуска.

Онлайн-рынки также не остались в стороне от ценового манипулирования. На платформе Xianyu, где пользователи могут продавать свои товары, цены на Mate XT колеблются от 30 000 до 100 000 юаней ($4200-14000). Многие продавцы даже предлагают доставку в тот же день, что привлекает покупателей, готовых заплатить любую сумму за этот инновационный смартфон.

Такой резкий рост цен не стал неожиданностью. Mate XT позиционируется как первый в мире коммерчески доступный телефон с тремя складными экранами, что, безусловно, добавляет ему привлекательности. Устройство уже собрало более 6,3 миллионов предварительных заказов на платформе Vmall, но это не гарантирует немедленную покупку, что заставляет многих искать альтернативы.

На фоне стремительного роста цен на Mate XT, ритейлеры по всему Китаю начали снижать цены на новую серию iPhone 16, которая выйдет в продажу в эту пятницу. Интересно, что Huawei, похоже, удается затмить Apple на китайском рынке.