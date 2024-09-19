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Электромобили Атом с ИИ: система распознавания лиц для повышения безопасности
Компания NtechLab совместно с Госкорпорацией Ростех внедрит систему распознавания лиц в электромобили Атом. Эта технология обеспечит безопасность и адаптацию автомобиля под конкретного водителя.

Российская компания NtechLab, известная своими достижениями в области видеоаналитики, планирует внедрить инновационную систему распознавания лиц в электромобили Атом. Это станет первым случаем в России, когда автомобили используют такую технологию на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что данное решение не только повысит уровень безопасности, но и сделает взаимодействие водителя с автомобилем более удобным и персонализированным.

Система распознавания лиц для электромобилей Атом позволит автомобилям «узнавать» своих владельцев и адаптироваться к их предпочтениям. Для успешного распознавания водитель должен находиться за рулем, а также иметь возможность пройти аутентификацию через мобильное приложение. Интересно, что система работает даже в условиях низкой освещенности и может идентифицировать человека в головных уборах или очках. Более того, ИИ способен отличить живого человека от силиконовых масок или изображений на экране, что добавляет дополнительный уровень защиты.

Генеральный директор АО «Кама», разработчика электромобиля Атом, Игорь Поваразднюк, уверенно говорит о перспективах этой технологии. Он подчеркивает, что система распознавания лиц сделает использование электромобиля более удобным и безопасным. Это решение не только улучшит опыт водителей, но и окажет положительное влияние на всю автомобильную индустрию. Важно отметить, что технология ориентирована на «семейные» автомобили, где предполагается наличие нескольких водителей, например, супругов.

В будущем система может быть адаптирована для использования в каршеринге и такси, где точное распознавание лиц водителей также имеет ключевое значение.

Алексей Паламарчук, генеральный директор NtechLab, добавляет, что разработка системы распознавания лиц учитывает ограничения по вычислительным ресурсам штатного бортового компьютера автомобиля. При этом команда NtechLab нацелена на максимальную точность и быстродействие алгоритмов. Они уверены в эффективности своих решений, что позволяет им участвовать в реализации данного проекта.

#технологии #искусственный интеллект #электромобили #распознавание лиц #ntechlab #aтом
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