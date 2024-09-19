В центре внимания окажется телеобъектив с 10-кратным зумом, который обещает улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями.

Vivo анонсировала выход новой серии X200, которая включает в себя две модели — стандартную и Pro-версию. Ожидания пользователей связаны с улучшенной камерой, которая обещает сделать шаг вперед в области мобильной фотографии благодаря новому телеобъективу с 10-кратным зумом.

Смартфоны серии X200 поступят в продажу 14 октября, и уже сейчас компания поделилась первыми образцами фотографий, сделанных с помощью нового телеобъектива. Менеджер по продукции vivo представил изображение, которое впечатляет своей детализацией, даже после значительного сжатия на платформе Weibo. Однако пока неясно, использовался ли оптический или гибридный зум для получения таких результатов.

По предварительной информации, новый телеобъектив оснастят 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX882 с диафрагмой f/2.57. Это позволит пользователям получать качественные снимки с фокусным расстоянием, эквивалентным 70 мм, что также откроет возможности для макросъемки. Инсайдеры сообщают, что 10-кратный зум достигается за счет цифрового увеличения, что добавляет дополнительную гибкость в условиях съемки.

Основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921 размером 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/1.57, что обеспечит отличные результаты при низком освещении. В дополнение к этому, сверхширокоугольная камера получит еще один 50-мегапиксельный сенсор, но уже от Samsung — ISOCELL JN1. Такой набор камер обещает дать пользователям широкий спектр возможностей для творчества и экспериментов с фотографией.

Что касается производительности, серия X200 будет работать на чипсете Dimensity 9400 от MediaTek. Это решение удивляет, учитывая, что в то же время Qualcomm готовится представить свой новый Snapdragon 8 Gen 4.