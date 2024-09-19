С 15 декабря РЖД запускает новый электропоезд "Финист" на маршруте Екатеринбург - Тюмень - Омск. Этот современный состав предлагает пассажирам высокий уровень комфорта и скорости, что делает поездки более приятными.

Российские железные дороги (РЖД) готовятся к запуску нового электропоезда "Финист", который начнет курсировать с 15 декабря. Этот проект обещает не только улучшить транспортное сообщение между Екатеринбургом, Тюменью и Омском, но и предложить пассажирам комфортные условия для путешествий.

Электропоезд "Финист" станет важным дополнением к транспортной сети, обеспечивая ежедневные рейсы между крупными городами Урала и Сибири. Поезд №812/811 отправляется из Екатеринбурга в 6:45 и прибывает в Омск в 19:45. Обратный рейс стартует из Омска в 10:57 и достигает Екатеринбурга в 22:09. На маршруте предусмотрены остановки на ключевых станциях, таких как Шарташ, Тюмень и Ишим, что делает поездку доступной для большего числа пассажиров.

"Финист" представляет собой современный электропоезд постоянного тока, аналогичный популярному "Ласточке". Этот состав отвечает всем современным требованиям по безопасности и комфорту. Проектирование и производство электропоезда осуществляли на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Инженеры компании оснастили поезд отечественным тяговым оборудованием, которое позволяет развивать скорость до 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении.

Пятивагонный состав "Финист" предлагает 416 сидячих мест, что делает его подходящим для массовых перевозок. Каждое место оборудовано USB-розетками, что позволяет пассажирам заряжать свои устройства в пути. Кроме того, в поезде предусмотрено увеличенное количество санитарных модулей, включая пеленальные столики, а также места и подъемники для инвалидных колясок, что обеспечивает доступность для всех категорий граждан.

Вагоны "Финиста" оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха, что особенно актуально в условиях современных реалий. Это позволяет создать комфортную атмосферу во время поездки, обеспечивая пассажиров свежим и чистым воздухом.

РЖД планирует использовать "Финист" как базовую платформу для разработки нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.