Компания General Atomics представила свои разработки в области Collaborative Combat Aircraft (CCA) и XQ-67A, сравнив их с универсальной «зажигалкой Bic». Эти инновации обещают сбалансировать доступность и высокую эффективность для Военно-воздушных сил США.

В последние годы мир беспилотной авиации претерпевает значительные изменения. На выставке Air, Space, Cyber Ассоциации Воздушных и Космических Сил, General Atomics продемонстрировала свои новейшие разработки, включая Collaborative Combat Aircraft (CCA) и XQ-67A Off-Board Sensing Station (OBSS). Интересный подход компании к проектированию привлекает внимание и вызывает множество вопросов о будущем военной авиации США.

General Atomics, один из финалистов программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) от ВВС США, представила свои разработки на выставке, где собрали внимание многих экспертов. Они продемонстрировали не только модель CCA, но и реальный XQ-67A OBSS, который стал важным элементом концепции. Инженеры компании уверены, что их проект сможет предложить уникальное сочетание доступности и возможностей, что сделает его идеальным решением для современных боевых задач.

Конструкция CCA основана на шасси XQ-67, которое позволяет устанавливать различные планеры, адаптированные под разные задачи — от длительных полетов вблизи противника до высокоскоростных истребительно-подобных конфигураций. Такой подход напоминает швейцарский нож, который всегда под рукой и готов к любым вызовам.

Майкл Этвуд, вице-президент по передовым программам General Atomics, рассказал о том, как их CCA спроектирован для работы в сложных условиях, включая неровные поля. Он выделил важность баланса между стоимостью и функциональностью. Этвуд отметил, что компания стремится к «сбалансированной выживаемости», что подразумевает наличие некоторых характеристик скрытности, но также и активное взаимодействие с другими системами Министерства обороны.

Эта концепция позволяет рассматривать CCA как «грузовик с оружием», который может нести разнообразные типы вооружения. Этвуд использовал метафору, чтобы объяснить подход компании к разработке: «Вы можете представить некоторые из этих самолетов как спички, а другие — как зажигалки Zippo». Он подчеркнул, что они стремятся создать «зажигалку Bic» — надежный инструмент, на который можно полагаться в любой ситуации.

В этом контексте становится понятно, что General Atomics фокусируется на создании универсального и доступного решения для ВВС США. Сравнение с зажигалкой Bic не только подчеркивает простоту и удобство, но и намекает на надежность, что крайне важно для военных операций.