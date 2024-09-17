Новое исследование физиков Массачусетского технологического института предполагает, что колебания орбиты Марса могут быть связаны с первичными черными дырами, которые являются потенциальным источником темной материи. Если ученые смогут зафиксировать эти колебания, это откроет новые горизонты в понимании структуры Вселенной.

Физики из Массачусетского технологического института (MIT) представили захватывающее исследование, которое связывает колебания орбиты Марса с возможным существованием темной материи в форме первичных черных дыр. Эта идея, возникшая еще в 1970-х годах, вновь привлекла внимание ученых благодаря новым методам наблюдения и моделирования. Ученые предполагают, что если первичные черные дыры действительно существуют, они могут проходить через нашу Солнечную систему примерно раз в десятилетие, вызывая заметные колебания орбит планет.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, основано на точных измерениях расстояний между Землей и Марсом. Профессор физики Дэвид Кайзер подчеркивает, что современные технологии позволяют определять расстояния с точностью до 10 сантиметров. Это открывает уникальную возможность для выявления небольших изменений в орбитах планет, вызванных гравитационным воздействием первичных черных дыр.

Темная материя составляет большую часть массы Вселенной, но ее природа остается загадкой. Менее 20% материи видимо в форме звезд, планет и других объектов. Оставшаяся часть, темная материя, не взаимодействует с электромагнитным излучением и остается невидимой. В последние годы ученые все чаще рассматривают возможность существования темной материи в виде микроскопических первичных черных дыр, которые могли образоваться в ранней Вселенной.

Согласно расчетам исследователей, первичные черные дыры могут иметь размеры с атом и массу, сопоставимую с крупными астероидами. Эти крошечные объекты, движущиеся по космосу, могут оказывать заметное гравитационное воздействие на планеты. Команда MIT провела моделирование, чтобы выяснить, как пролеты таких черных дыр могут повлиять на орбиты Земли, Луны и Марса.

Ученые пришли к выводу, что если первичная черная дыра пройдет в нескольких сотнях миллионов миль от Марса, это вызовет небольшое колебание орбиты планеты. В течение нескольких лет после такого события орбита Марса может сместиться на один метр. Хотя это кажется незначительным, современные приборы способны фиксировать даже такие малые изменения.

Важно отметить, что для подтверждения этой теории необходимо будет провести дополнительные исследования. Ученые должны выяснить, действительно ли колебания орбиты связаны с пролетающими черными дырами, а не с другими факторами, такими как астероиды или гравитационные взаимодействия с другими планетами. Кайзер и его команда стремятся к большей ясности относительно фоновых данных, чтобы отделить эффект от случайных колебаний. Если ученые смогут зафиксировать колебания орбиты Марса, это станет важным шагом к пониманию природы темной материи и ее роли в формировании Вселенной. В ближайшие годы астрономы продолжат наблюдать за орбитами планет, надеясь обнаружить эти малозаметные, но потенциально значимые изменения.