Эксперт по автомобилям выделил пять надежных моделей, которые можно приобрести на вторичном рынке за 200 000 рублей. Эти автомобили не только доступны по цене, но и отличаются бюджетным обслуживанием.

На вторичном рынке автомобилей в России можно найти множество предложений, но как выбрать действительно надежный вариант? Профессиональный продавец автомобилей рассказал о пяти моделях, которые идеально подходят для покупки за 200 000 рублей. Эти машины не только порадуют своей ценой, но и не требуют больших затрат на обслуживание.

Первое место в списке занимает Chevrolet Lanos, выпущенный в 2008-2009 годах. Несмотря на свой возраст, на рынке все еще можно найти много «живых» экземпляров. У Lanos крепкая техническая база, но владельцам стоит обратить внимание на кузов, который подвержен коррозии. Найти автомобиль без ржавчины достаточно сложно, но при желании это возможно.

Следующей моделью стал Lada Kalina. Этот автомобиль привлекает своей простотой и неприхотливостью в обслуживании. За 200 000 рублей можно приобрести машину с пробегом около 250 000 километров. Kalina славится доступностью запчастей, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит надежность и экономию.

Renault Logan первого поколения также попал в этот список. Эксперт отмечает, что Logan обладает крепкой ходовой частью и надежными моторами. Обслуживание этого автомобиля не вызывает проблем, а его долговечность делает его привлекательным выбором для покупки на вторичном рынке.

Не менее интересный вариант — Daewoo Nexia, выпущенная в период с 2009 по 2011 год. При условии правильного обслуживания, двигатель и коробка передач этой модели способны прослужить долго. Nexia предлагает хорошее сочетание цены и качества, что делает ее популярной среди покупателей.

Замыкает пятерку Hyundai Accent, который можно найти за 200 000 рублей в версии 2004-2006 годов. Экземпляры с пробегом около 250 000 километров все еще могут служить своим владельцам верой и правдой. При регулярном техническом обслуживании Hyundai Accent способен проехать еще столько же, а то и больше.