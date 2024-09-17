Эти инновации обещают повысить производительность и эффективность устройств, однако производственные сложности могут повлиять на запуск.





По последним данным, Apple зарезервировала все производственные мощности TSMC для своих 2-нм чипов. Однако тайваньская компания сталкивается с трудностями в производственном процессе. Ожидается, что новые чипы будут доступны только для моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за ограниченного объема годных изделий, что делает их эксклюзивными.

TSMC уже продемонстрировала новый процессор, но для его успешного внедрения в смартфоны требуется помощь других поставщиков. Партнеры должны обеспечить компанию необходимыми материалами, оборудованием и интеллектуальными технологиями на основе кремния. Эта ситуация создает конкурентную среду среди производителей, что приводит к борьбе за ресурсы и технологии.

На заводе в Баошане уже установлена линия для 2-нм чипов, и пробное производство начнется в третьем квартале 2024 года, что на три месяца раньше запланированного срока. Это позволит TSMC предоставить новые процессоры не только Apple, но и Nvidia, что укрепит их позиции на рынке полупроводников. Ожидается, что запуск серийного производства состоится в 2025 году.

Эксперты утверждают, что TSMC продолжит оставаться лидером в области передовых технологий, благодаря росту своей экосистемы. Это станет ключом к дальнейшему расширению превосходства компании над конкурентами, такими как Intel и Samsung. В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников, успех TSMC будет зависеть от способности адаптироваться к новым вызовам и требованиям.

С появлением 2-нм чипов Apple не только укрепит свои позиции, но и предложит пользователям новые возможности. Смартфоны станут более мощными и энергоэффективными.