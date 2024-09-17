На Курском фронте беспилотник «Иноходец» успешно атаковал украинскую реактивную систему залпового огня. Удар привел к уничтожению боекомплекта и значительных потерь среди ВСУ.

На Курской направлении произошла значительная операция, в ходе которой российский беспилотник «Иноходец» атаковал украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) американского производства.

Беспилотник «Иноходец» стал ключевым инструментом в этом сражении. Его использование в качестве ударного дрона позволило российским войскам поразить украинскую РСЗО М270 MLRS. Военкор Евгений Поддубный отметил, что операцию провели на границе Сумской и Курской областей. Удар оказался настолько точным, что привел к детонации боекомплекта, который включал около 20 реактивных снарядов.

Дрон, обладая высокой маневренностью и продолжительностью полета до 24 часов, эффективно выполнил свою задачу. Он предназначен не только для разведки, но и для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Это делает его универсальным средством на поле боя. В результате удара уничтожили не только боекомплект, но и автомобиль сопровождения, а также были ликвидированы до 10 военнослужащих ВСУ.

Успех операции стал возможен благодаря тщательной подготовке и координации действий.

Посмотреть видео, на котором запечатлен момент удара по РСЗО можно здесь.