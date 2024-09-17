Морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота успешно провели операцию в курском селе Снагость, используя трофейный бронеавтомобиль «Козак». Их тактика неожиданности и быстроты позволила освободить населенный пункт без потерь.

Как стало известно морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота России провели смелую операцию в курском селе Снагость. Они использовали трофейный бронеавтомобиль «Козак», чтобы обмануть ВСУ и быстро занять позиции, что стало настоящим сюрпризом для украинских военных.

Морские пехотинцы решили использовать трофейную технику для неожиданного удара. Сначала они залетели в село на «Козаке», что позволило им быстро забросить штурмовую группу. Офицер с позывным «Ливадия» рассказал, что расчет делали на скорость и элемент неожиданности. Бойцы буквально влетели в деревню, прикрывая своих товарищей из крупнокалиберного пулемета. Это обеспечило их штурмовым группам возможность быстро занять позиции и начать атаку.

Посмотреть видео, в котором российский офицер делиться деталями этой операции можно в Телеграм-канале РИА новости.

ВСУ не ожидали такой активности и слаженности действий. Используя маскировку и атаку с разных сторон, морпехи заставили украинские войска сбежать из Снагости, не оказав серьезного сопротивления. Бойцы понимали, что шок от их внезапного появления не продлится долго, поэтому быстро заняли оборону, расставив минометы и огневые точки. Они организовали контроль за небом, чтобы предотвратить возможные контратаки.

Местные жители тепло встретили российских солдат, угощая их водой и кофе. Они делились своими переживаниями о том, как ракеты падали рядом. Одна женщина вспоминала, как яркая вспышка осветила огород, когда ракета упала на землю. Это создавало атмосферу единства между солдатами и местными жителями. «Народ и армия — одно целое», — отметил один из бойцов, подчеркивая доброжелательность людей.

После завершения операции морпехи продолжили свою работу, минируя подходы к селу. В перерывах они поили оставшихся без хозяев домашних животных и птицу.