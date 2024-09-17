В августе 2024 года россияне приобрели 560 тысяч подержанных легковых автомобилей, установив рекорд за последние три года. Эксперты отмечают, что этот рост стал результатом увеличения спроса на вторичном рынке.

Август 2024 года запомнится российским автолюбителям как месяц рекордов. По данным агентства «АВТОСТАТ», россияне купили 560 тысяч подержанных легковых машин, что стало наивысшим показателем за последние 34 месяца.

Сравнение с предыдущими месяцами показывает, что августовские продажи на 2,5% превышают июльские результаты, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,6%. Последний раз такой объем продаж наблюдали в ноябре 2021 года, когда россияне приобрели 573,8 тысячи автомобилей. Август 2024 года стал уникальным: за всю историю наблюдений именно в этот месяц жители страны никогда не покупали столько подержанных автомобилей.

Существуют несколько факторов, способствующих этому росту. Во-первых, многие автолюбители ищут более доступные решения в условиях экономической нестабильности. Подержанные автомобили становятся привлекательными благодаря своей цене и разнообразию моделей. Во-вторых, улучшение качества вторичного рынка также сыграло свою роль. Появление программ сертификации и гарантий на б/у автомобили повысило доверие покупателей.

Кроме того, за первые восемь месяцев 2024 года россияне приобрели 3,85 миллиона подержанных легковых машин. Этот показатель на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Динамика продаж демонстрирует, что рынок адаптируется к новым условиям, и автолюбители активно ищут выгодные предложения.

Многие эксперты предсказывают, что такая тенденция продолжится и в будущем. С учетом текущих экономических реалий, спрос на подержанные автомобили может только расти.