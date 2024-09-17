Август 2024 года запомнится российским автолюбителям как месяц рекордов. По данным агентства «АВТОСТАТ», россияне купили 560 тысяч подержанных легковых машин, что стало наивысшим показателем за последние 34 месяца.
Сравнение с предыдущими месяцами показывает, что августовские продажи на 2,5% превышают июльские результаты, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,6%. Последний раз такой объем продаж наблюдали в ноябре 2021 года, когда россияне приобрели 573,8 тысячи автомобилей. Август 2024 года стал уникальным: за всю историю наблюдений именно в этот месяц жители страны никогда не покупали столько подержанных автомобилей.
Существуют несколько факторов, способствующих этому росту. Во-первых, многие автолюбители ищут более доступные решения в условиях экономической нестабильности. Подержанные автомобили становятся привлекательными благодаря своей цене и разнообразию моделей. Во-вторых, улучшение качества вторичного рынка также сыграло свою роль. Появление программ сертификации и гарантий на б/у автомобили повысило доверие покупателей.
Кроме того, за первые восемь месяцев 2024 года россияне приобрели 3,85 миллиона подержанных легковых машин. Этот показатель на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Динамика продаж демонстрирует, что рынок адаптируется к новым условиям, и автолюбители активно ищут выгодные предложения.
Многие эксперты предсказывают, что такая тенденция продолжится и в будущем. С учетом текущих экономических реалий, спрос на подержанные автомобили может только расти.